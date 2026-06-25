GROSSETO – Il Comune di Grosseto conferma anche per il 2026 il prestigioso riconoscimento delle Spighe Verdi, assegnato da Fee Italia (Foundation for environmental education) ai comuni rurali che si distinguono per le politiche di sostenibilità ambientale, la valorizzazione del territorio, la qualità della vita e la promozione di uno sviluppo equilibrato tra ambiente, agricoltura e comunità.

“Un risultato che riempie di orgoglio l’Amministrazione comunale e che testimonia il lavoro costante svolto negli anni per la tutela del patrimonio naturale, la gestione sostenibile delle risorse e la crescita armoniosa del territorio”, spiegano dal Comune.

“Ricevere anche per il 2026 il riconoscimento delle Spighe Verdi – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresenta per la nostra città motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Questo traguardo premia una visione amministrativa che mette al centro la sostenibilità, la qualità ambientale e la valorizzazione delle nostre eccellenze agricole e paesaggistiche. Un riconoscimento, questo, che va a premiare anche l’impegno dell’Amministrazione nel percorso del Distretto biologico della Maremma di cui ho l’onore di esserne presidente. Questo premio appartiene all’intera comunità grossetana, agli operatori del settore agricolo, alle associazioni e a tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono a rendere il nostro territorio un modello di sviluppo responsabile e attento alle future generazioni”.

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore all’Ambiente Erika Vanelli, che sottolinea il valore del percorso intrapreso dal Comune: “La conferma delle Spighe Verdi per il 2026 è il risultato di un impegno concreto e continuo nelle politiche ambientali. Dalla tutela delle aree naturali alla promozione della mobilità sostenibile, dall’educazione ambientale alla gestione efficiente delle risorse, abbiamo lavorato con determinazione per raggiungere obiettivi importanti. Questo riconoscimento ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa, rafforzando ulteriormente le azioni a favore della sostenibilità e della qualità della vita dei cittadini”.

“L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel perseguire modelli di sviluppo sostenibile, consapevole che la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse locali rappresentano elementi fondamentali per il futuro del territorio e per il benessere della comunità”, concludono dal Comune di Grosseto.