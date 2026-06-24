GROSSETO – Grandi risultati alla fine della stagione agonistica del Judo Grosseto Sakura, sia nelle gare che nella crescita del gruppo di atleti. Inoltre, i giovani atleti biancorossi hanno festeggiato il passaggio alla cintura superiore, eseguendo sia le prove pratiche che teoriche:

nella Classe Bambini Vittoria Scotto, Michelle Mazzetti, Sasha Binarelli, Mattia Petitti, Leonardo Conti, Giulio Iazzetta, Edoardo Pardini, Giovanni Buonanno, Aurora Petitti e Ragab Bakr;

nella Classe Fanciulli Daniel Bularga, Diego Rossi, Dminique Pellegrini, Alessio Giulietti, Greta Casciani, Irene Casciani, Alessandro Casciani, Alessandro Palmi, Sara D’Amico, Martina Conti e Mohamed Bakr;

nella Classe Ragazzi Alexandru Ciobanu, Mohamed Bakr, Lorenzo Giannico, Manuel Mazzetti, Robert Baranetskyy, Elisa Querci, Destian Kishta, Alex Alasia, Beatrice Giannico, Lavinia Sprinceana, Cesare Lucchetti ed Edward Bularga;

nella Classe Esordienti Alessio Druda, Ganat Bakr, Gabriel Zerini, Nico Ye, Lapo Berretti, Ahmed Bakr, Manuel Iannaco e Giada Conti;

nella Classe Junior Nicola Battaglia e Andrea Romani.

Al termine tutti i ragazzi cinture nere e marroni hanno dato prova con esibizioni di livello tecnico.

Per la società grossetana qualche ultima soddisfazione agonistica come quella a Napoli alla tappa del Trofeo Italia Junior, dove l’atleta Nicoleta Bularga si è piazzato al secondo posto.

A Follonica inoltre al Campionato Regionale individuale “Trofeo CONI” la giovane Ganat Bakr si è qualificata al primo posto di categoria ed è stata anche convocata a far parte della squadra Regionale Toscana per partecipare alla Finale Nazionale del trofeo CONI che si svolgerà a ottobre a Bari.

Il Maestro Benemerito Gino Peccianti e l’allenatore Stefano Mazzetti si congratulano per l’ottima prestazione dei loro atleti.

Tutto il Team del Judo Sakura Grosseto augura a tutti una felice estate: Vi aspettiamo a settembre per ricominciare insieme la prossima stagione, con prove gratuite per tutto il mese, con tecnici FIJLKAM di Judo e Brazilian jiu-jitsu”.