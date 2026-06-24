GROSSETO – Bussano alla porta e tentano di entrare nelle case spacciandosi per tecnici dell’Acquedotto del Fiora con la scusa di fare controlli sui contatori. A segnalarlo è la stessa azienda, che riporta come nei giorni scorsi si siano verificati nuovi tentativi di accesso alle abitazioni sia in provincia di Grosseto sia in provincia di Siena.

“Acquedotto del Fiora, al fine di tutelare i propri clienti dal rischio di essere coinvolti in richieste illecite da parte di persone malintenzionate, rinnova la raccomandazione a tutti i cittadini di prestare massima attenzione – afferma Adf -. Acquedotto del Fiora ricorda che i tecnici dell’azienda o delle ditte incaricate si presentano a domicilio solo dopo aver concordato un appuntamento, richiesto dal cliente stesso o fissato direttamente dal Fiora”.

Nel caso invece di sostituzione dei contatori, gli addetti incaricati sono tutti muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

L’azienda invita i clienti, qualora avessero dubbi, a contattare il call center ai seguenti numeri: 800 887755 da linea fissa o 0564 448844 da cellulare.