AMIATA – Domenica 28 giugno entra nel vivo il calendario estivo di escursioni organizzate dallo Sci Club Lo Scoiattolo e dalla Uisp di Grosseto con l’attesa escursione alle Strette dell’Albegna. Si tratta del secondo appuntamento stagionale, pensato per combinare la socialità in mezzo alla natura e la ricerca del fresco risalendo i corsi d’acqua locali.

L’itinerario, di media difficoltà, parte dal borgo di Rocchette di Fazio e si sviluppa per circa 5 chilometri con un dislivello positivo di 60 metri. I partecipanti cammineranno lungo il fiume tra ciottoli, canyon e pareti rocciose stratificate. Vista la possibile presenza di tratti allagati, l’uscita è aperta a tutti i maggiori di 8 anni dotati di capacità natatoria e in possesso del certificato medico non agonistico. Per l’occasione è obbligatorio indossare scarpe da trekking e costume da bagno (o abbigliamento bagnabile), portando nello zaino un cambio completo di vestiti e scarpe, un asciugamano, contenitori stagni, il pranzo al sacco e l’acqua.

Il ritrovo è fissato alle ore 8,30 a Grosseto in piazzale Cambogia oppure alle 9,45 direttamente a Rocchette di Fazio, con rientro previsto nel pomeriggio. La quota di partecipazione per i soci Uisp è di 10 euro per gli adulti e 6 euro per i minori di 16 anni. I non tesserati dovranno aggiungere il costo della tessera assicurativa Uisp (10 euro adulti, 6 euro minori). Info e prenotazioni al numero 3476540366 (Pietro Bartolini).