GROSSETO – Si sono ritrovati a cena a 30 anni dal diploma i compagni della 5B amministrativo del Fossombroni.
Sabato 20 giugno nella bellissima cornice della “Terra di Nello” a Castiglione della Pescaia i compagni non solo di classe, ma di mille avventure hanno ripercorso la storia della loro vita insieme.
Tra ricordi, battute, sorrisi, la serata è passata all’insegna dell’allegria e della voglia di rivedersi presto.
I protagonisti della serata: Andrea Brogioni, Morena Scheggi, Cecilia Gallego, Simona Repenti, Sara Terrosi, Riccardo Celli, Laura Capaccioli, Federico Rosi, Francesca Petrella, Sandro Pompili, Simone Falconi.