Money Farming è un broker pensato per chi non vuole scegliere tra trading e investimenti, tra criptovalute e mercati classici, o tra scalping e investimenti a lungo termine. Qui il cliente non riceve un servizio ultra-specializzato per un solo tipo di asset, ma un ambiente operativo completo in cui è possibile fare trading di valute, azioni, indici, futures, materie prime e criptovalute da un unico account. Questo è il vero valore di un broker universale: non costringe ad adattarsi a delle limitazioni, ma permette di scegliere autonomamente dove si trovino, in un determinato giorno, il movimento, la liquidità e un buon potenziale di profitto per entrare sul mercato.

A giudicare dalle recensioni su Money Farming, i clienti apprezzano l’azienda proprio per questa libertà: il broker non intrappola il trader in un unico scenario, ma offre gli strumenti per un trading attivo, per una crescita graduale del capitale e per operare con fiducia su diversi mercati. Per la comodità degli utenti, vengono proposte diverse tipologie di conto.

Tipologie di account e caratteristiche del servizio

Money Farming utilizza diversi formati di account, strutturati in base al capitale iniziale e al livello di coinvolgimento del cliente. Questo approccio è molto comodo, poiché consente di iniziare con una variante base, testare la piattaforma, valutarne le condizioni e solo successivamente passare a un’attività più seria.

Bronze da €100. Questo conto iniziale è ideale per i principianti e per coloro che desiderano testare la piattaforma, visionare il terminale, provare a effettuare transazioni con piccoli volumi e valutare il livello generale del servizio.

Questo conto iniziale è ideale per i principianti e per coloro che desiderano testare la piattaforma, visionare il terminale, provare a effettuare transazioni con piccoli volumi e valutare il livello generale del servizio. Silver da €500. Si tratta di un formato più avanzato e rappresenta l’opzione più popolare. È pensato per i trader che sono già pronti a operare in modo più attivo e desiderano accedere a maggiori opportunità.

Si tratta di un formato più avanzato e rappresenta l’opzione più popolare. È pensato per i trader che sono già pronti a operare in modo più attivo e desiderano accedere a maggiori opportunità. Platinum da €1500. Un account premium per i clienti che esigono più vantaggi e un servizio maggiormente personalizzato. Offre spread minimi, un’elevata velocità di esecuzione e un supporto prioritario 24/7.

Le condizioni chiave di trading su Money Farming sono le seguenti:

effetto di leva fino a 1:100;

volume di transazione da 0,01 a 100 lotti;

spread di tipo flottante;

commissione di 5 USD per 1 lotto.

Questa combinazione di parametri è adatta a diversi approcci: dal test prudente della piattaforma a un trading più intensivo con volumi elevati.

Deposito e prelievo di fondi



Il deposito e il prelievo di fondi su Money Farming sono possibili tramite carte bancarie, bonifici SEPA, PayPal, Western Union e pagamenti in criptovaluta. La scelta è sufficientemente ampia da consentire a ciascuno di utilizzare l’opzione più conveniente o semplicemente più familiare.

Il deposito avviene senza commissioni da parte del broker, mentre per il prelievo è prevista una commissione fissa di 2 EUR per transazione. Inoltre, è opportuno considerare che l’utilizzo del circuito SEPA potrebbe comportare una commissione aggiuntiva da parte del sistema di pagamento o della banca.

Supporto e accompagnamento personalizzato

Il servizio di assistenza di Money Farming è attivo dalle 9:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. Durante questo orario è possibile risolvere qualsiasi questione relativa al conto, ai pagamenti, alla piattaforma, alle condizioni di trading e agli aspetti organizzativi.

Inoltre, a ogni cliente viene assegnato un account manager personale, a cui è possibile rivolgersi per scopi operativi:

chiarire dettagli sul funzionamento del terminale;

comprendere le configurazioni della piattaforma;

ricevere consulenza sulle operazioni finanziarie;

ottenere le informazioni necessarie su condizioni, strumenti o sull’attuale situazione del mercato.

La stazione di trading di Money Farming

Il trading su Money Farming avviene tramite un terminale web che offre le seguenti funzionalità:

Diversi tipi di grafico: Il prezzo può essere visualizzato nella modalità preferita per osservare al meglio la dinamica dei prezzi, i livelli e i punti di ingresso potenzialmente redditizi.

Il prezzo può essere visualizzato nella modalità preferita per osservare al meglio la dinamica dei prezzi, i livelli e i punti di ingresso potenzialmente redditizi. Ricerca rapida degli asset: Permette di trovare rapidamente tutto ciò di cui si ha bisogno, passare da uno strumento all’altro in un solo clic e creare liste di osservazione (watchlist) in base alle proprie preferenze.

Permette di trovare rapidamente tutto ciò di cui si ha bisogno, passare da uno strumento all’altro in un solo clic e creare liste di osservazione (watchlist) in base alle proprie preferenze. Finestra di apertura della transazione: Prima di confermare la posizione, il trader visualizza i parametri chiave e può valutare in anticipo il volume, la direzione e l’impatto sul deposito.

Prima di confermare la posizione, il trader visualizza i parametri chiave e può valutare in anticipo il volume, la direzione e l’impatto sul deposito. Analisi tecnica: Il terminale include un pacchetto base di indicatori e strumenti di disegno per un’analisi approfondita.

Il terminale include un pacchetto base di indicatori e strumenti di disegno per un’analisi approfondita. Controllo delle posizioni aperte: Le transazioni in corso sono monitorate comodamente all’interno dell’area di lavoro. Ciò aiuta a reagire più rapidamente ai movimenti di prezzo, a chiudere le posizioni e a consolidare i risultati.

Cosa si legge nelle recensioni su Money Farming

Per comprendere il comportamento del broker nell’operatività quotidiana, è utile cercare ed esaminare le recensioni su Money Farming. Leggendole, si possono trarre conclusioni sulla velocità di apertura del terminale, sulla comodità di passare da un mercato all’altro, sulla sufficienza degli strumenti di analisi, sull’efficacia dell’accompagnamento e sulla fluidità dei pagamenti.

Sintetizzando le principali osservazioni emerse dalle recensioni su Money Farming, l’azienda viene solitamente elogiata per:

un terminale web che non richiede installazione ed è subito pronto all’uso;

un ampio assortimento di asset, che evita la necessità di aprire conti con più broker;

un inizio sereno, senza pressioni o l’obbligo di disporre di un grande deposito per mettersi alla prova;

un account manager personale che aiuta a non bloccarsi su questioni tecniche e organizzative;

la presenza di un calendario economico, che consente di tenere conto in anticipo delle notizie importanti;

un’ampia scelta di metodi di pagamento;

rapidità nelle operazioni di deposito e prelievo;

un ambiente di lavoro che permette di concentrarsi sul trading, anziché sul superamento di guasti tecnici.

È possibile leggere le recensioni su Money Farming sulle piattaforme in cui gli utenti condividono le proprie esperienze personali e discutono dei servizi di intermediazione. Si tratta principalmente di Blogspot, HackMD, Medium e di vari forum tematici sul trading e sugli investimenti.

Conclusione

Money Farming non offre al trader un semplice accesso ai mercati, ma un sistema completo per la crescita del capitale. In un unico luogo sono riuniti un terminale web professionale, diversi asset, condizioni convenienti, metodi di pagamento flessibili, un account manager personale e conti adatti a diverse esigenze. Non è necessario disperdersi tra vari servizi e perdere tempo in configurazioni superflue. Si apre il terminale, si sceglie il mercato, si valuta la situazione e si opera. Certamente il risultato finale dipende dal trader stesso, dalla sua strategia e dalla sua disciplina. Tuttavia, da parte del broker, c’è tutto il necessario per non ostacolare i guadagni, ma per favorirli: infrastruttura, velocità, scelta degli strumenti e condizioni ottimali per il lavoro quotidiano.