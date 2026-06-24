FOLLONICA – Una lite tra due ragazze è degenerata fino all’uso di un coltello. L’episodio è accaduto lunedì 22 giugno in un parco pubblico di Follonica, dove una giovane donna di 22 anni è rimasta ferita al braccio.

La vittima, una ragazza del posto già nota alle forze dell’ordine, si è presentata intorno alle 18.30 al punto di primo soccorso della città con due ferite da taglio al braccio. Ai sanitari avrebbe riferito di essere stata colpita da una coetanea nel corso di un diverbio: durante la lite l’altra giovane avrebbe estratto un coltellino, ferendola per poi allontanarsi rapidamente.

Secondo quanto riferito dalla stessa vittima le due si conoscevano. All’origine del litigio ci sarebbe stata la rivalità per un uomo conteso tra le due ragazze.

Per le ferite riportate i medici hanno assegnato una prognosi di dieci giorni.

Le ricerche della presunta responsabile da parte dei carabinieri, avviate dopo la segnalazione, non hanno per il momento dato esito: la giovane risulterebbe infatti senza fissa dimora.