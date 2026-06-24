GROSSETO – Disagi e modifiche alla circolazione ferroviaria sono previsti sulla linea Tirrenica dal pomeriggio del 25 giugno fino alle 23 del 28 giugno, a causa di lavori di manutenzione programmata tra Montalto di Castro e Tarquinia.

Le variazioni riguardano numerosi treni del Regionale Trenitalia (Gruppo FS), nonché convogli Intercity, Intercity Notte e Frecce, con cambi di orario, limitazioni di percorso, cancellazioni e servizi sostitutivi con autobus.

I treni Frecciabianca Roma–Genova e Roma–Milano via Civitavecchia e i Frecciarossa Roma–Torino via Civitavecchia subiranno variazioni di percorso con la cancellazione delle fermate di Livorno Centrale, Cecina, Campiglia Marittima, Orbetello, Grosseto e Civitavecchia. Alcune corse effettueranno fermata a Roma Tiburtina e Firenze Campo di Marte.

I treni Frecciargento Genova–Roma via Firenze Campo di Marte 8551 e 8583 sono cancellati nei giorni 26, 27 e 29 giugno, mentre i Frecciargento Roma–Genova via Firenze Campo di Marte 8556 e 8596 non circoleranno il 25, 26 e 28 giugno.

Modifiche anche per i collegamenti a lunga percorrenza Intercity. I treni Intercity Sestri Levante–Napoli, Ventimiglia–Roma e Torino–Salerno subiranno cancellazioni parziali e/o variazioni di orario e di percorso, con la soppressione di alcune fermate intermedie. Gli Intercity Notte Torino–Salerno/Reggio di Calabria saranno oggetto di modifiche analoghe, sempre con perdita di fermate lungo il tragitto. Per alcune di queste corse è previsto un servizio di autobus sostitutivi.

Sul fronte del trasporto regionale, i treni Pisa Centrale–Roma Termini sono cancellati da Grosseto o Orbetello a Roma Termini e possono subire variazioni d’orario. I treni delle relazioni Grosseto–Roma Termini e Montalto di Castro–Roma Termini sono cancellati tra Grosseto e Civitavecchia, con possibili modifiche agli orari di partenza e arrivo.

Nel dettaglio, il 25 giugno il treno R4139 è limitato a Grosseto, mentre i treni R4502, R4504 e R4506 sono limitati a Civitavecchia. Il 29 giugno il treno R4501 è cancellato e sostituito da un nuovo treno con partenza anticipata da Grosseto e limitato a Roma Ostiense; il treno R4122 avrà origine da Roma Ostiense.

Per mitigare i disagi, nei giorni 25, 26, 27 e 28 giugno è programmato un servizio di bus sostitutivi per i treni del Regionale sulla tratta Grosseto–Orbetello–Montalto di Castro–Civitavecchia. I tempi di percorrenza degli autobus potrebbero però aumentare in relazione al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto al normale servizio ferroviario.

Sui bus è ammesso il trasporto gratuito di biciclette pieghevoli, riposte in apposite borse e caricate nel vano bagagli, purché di dimensioni non superiori a 40x30x15 cm. Non è invece consentito il trasporto di altre tipologie di biciclette né di mezzi di micromobilità elettrica come monopattini, monowheel e hoverboard.

Per quanto riguarda gli animali, è consentito il trasporto gratuito di animali di piccola taglia se custoditi in trasportino, mentre i cani da assistenza sono sempre ammessi. Non sono invece ammessi cani di media e grossa taglia.

Trenitalia invita tutti i viaggiatori a verificare la situazione in prossimità della data di partenza, consultando i canali di informazione e di acquisto dell’azienda e prestando attenzione alle comunicazioni sulle variazioni del servizio inviate via mail o SMS ai clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale. I canali di acquisto risultano già aggiornati con le modifiche previste.

Informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito www.trenitalia.com nella sezione Infomobilità e tramite il servizio di Smart Caring personalizzato sull’app Trenitalia. Per ulteriori chiarimenti è inoltre attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.