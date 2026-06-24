GROSSETO – Le difficoltà delle imprese, la necessità di sostenere i piccoli centri, il turismo e le prospettive dell’economia maremmana. Sono stati questi alcuni dei temi affrontati da Massimiliano Mei, presidente di Confesercenti Grosseto, ospite della 93ª puntata della rubrica video “Il tempo di un caffè” de Il Giunco.

Eletto alla guida dell’associazione lo scorso marzo, Mei ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza e illustrato alcune delle principali battaglie portate avanti da Confesercenti sul territorio.

I primi mesi alla guida di Confesercenti

«È stata un’esperienza molto stimolante. C’è stato da lavorare tanto, soprattutto sugli aspetti organizzativi e burocratici, ma è un incarico che sto affrontando con entusiasmo», racconta Mei.

Dopo il passaggio di consegne, l’associazione si è subito concentrata su alcuni temi ritenuti prioritari per il commercio e le attività economiche della provincia.

La proposta delle zone economiche speciali di prossimità

Tra le iniziative più recenti c’è la raccolta firme per sostenere una proposta di legge dedicata alle cosiddette zone economiche speciali di prossimità.

«Abbiamo centri storici che si stanno spopolando e piccoli paesi che rischiano di rimanere senza attività commerciali. Chiediamo norme che semplifichino la burocrazia e riducano i costi per le imprese che operano in questi contesti», spiega il presidente di Confesercenti.

L’obiettivo è garantire la sopravvivenza di negozi, bar e servizi essenziali soprattutto nelle aree interne, dove la popolazione è mediamente più anziana e gli esercizi commerciali rappresentano spesso un presidio fondamentale.

«I costi burocratici sono uguali per tutti, ma gli incassi sono molto diversi. Un piccolo bar in un paese dell’entroterra non può sostenere gli stessi oneri di un’attività in una grande città», sottolinea Mei.

Economia maremmana: «Outlook positivo»

Guardando alla situazione economica della provincia di Grosseto, il giudizio del presidente di Confesercenti è prudente ma fiducioso.

«Se dovessi usare il linguaggio delle agenzie di rating direi: BBB, outlook positivo», afferma.

Secondo Mei la Maremma continua ad avere importanti punti di forza, a partire dall’attrattività turistica.

«Gli stranieri scelgono sempre di più il nostro territorio per l’enogastronomia, per la natura e per l’autenticità che la Maremma riesce ancora a offrire», osserva.

Il nodo delle infrastrutture

Accanto agli aspetti positivi restano però alcune criticità storiche.

«Il vero problema è che continuiamo a soffrire una carenza di infrastrutture e di collegamenti. Anche dal punto di vista dei trasporti siamo penalizzati e questo rende più difficile raggiungere le nostre destinazioni turistiche», evidenzia Mei.

Un tema che, secondo Confesercenti, dovrà essere affrontato per sostenere ulteriormente la crescita economica e turistica del territorio.

La soddisfazione per il tortello Igp

In chiusura si è parlato anche del riconoscimento Igp del tortello maremmano, un percorso seguito da vicino negli anni da Confesercenti.

«È una delle soddisfazioni più grandi che mi porto dietro da questa esperienza associativa», racconta Mei.

Pur avendo lasciato il ruolo all’interno del comitato per ragioni statutarie legate al nuovo incarico, il presidente di Confesercenti continua a considerare il riconoscimento del tortello Igp come uno dei risultati più importanti ottenuti negli ultimi anni per la valorizzazione delle produzioni locali.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco che sta viaggiando verso quota 100 puntate.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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