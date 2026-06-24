GROSSETO – Finale di stagione col botto e con un trofeo per le Under 16 del Bsc Grosseto. Il gruppo allenato dal manager Fiorenzo Cappuccio ha battuto 12-8 la Fiorentina, conquistando ufficialmente il titolo di campionesse regionali di categoria. Una partita che ha certificato una stagione straordinaria, dove le biancorosse hanno finito il campionato imbattute e dimostrando qualità tecniche importanti. “Un gruppo in grado di conquistare – spiega il manager Fiorenzo Cappuccio – il quarto titolo regionale consecutivo in due categorie diverse, completando un lavoro straordinario fatto da un gruppo cresciuto insieme che si è impegnato davvero tanto. Volevo ringraziare per tutto questo la società e i genitori delle ragazze, che si sono sempre messi a disposizione con il sorriso e con infinita disponibilità”.

In un weekend da applausi per il softball maremmano, due partite di grande intensità per la prima squadra del Bsc Grosseto, che ha concluso con una vittoria e una sconfitta in serie B, contro il New Bologna e il Collecchio. La prima gara, in cui le ragazze di Paolo Verrecchia erano in vantaggio per 4-1 fino a un out dalla fine, è stata ripresa magistralmente dalle ragazze del New Bologna che l’hanno ribaltata vincendola per 5-4. Grande soddisfazione, invece, nella gara contro il Collecchio che le biancorosse hanno vinto per 7-6, con una bellissima prova in pedana di Verrecchia e Franceschelli. Il prossimo fine settimana saranno di scena a Bologna, per una delicatissima doppia sfida.

Doppio successo per le Under 19 di Franceschelli, che hanno sbancato Lucca 21-8, recuperando lo svantaggio iniziale per 7-1. La rimonta è partita grazie a Beatrice Innocenti che è riuscita ad arginare le mazze lucchesi dando modo alle compagne di rimontare e vincere. Vittoria anche nella seconda gara, per 20-5, dove in soli tre inning si è chiusa per manifesta la partita. Spicca su tutte l’home run di Evy Childers.