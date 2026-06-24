CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Grande soddisfazione in casa Hc Castiglione: al prossimo Europeo dell’under 17 a Braga in Portogallo, ci sarà anche il talento di Diego Bracali.

Il giovanissimo atleta dei biancocelesti, figlio d’arte di babbo Massimo tecnico del Castiglione in serie A1 con il fratello maggiore Claudio giocatore del Follonica, si è ampiamente meritato la chiamata, anche in anticipo sui tempi: Diego infatti è nato il 20 luglio del 2001. “Bracalino” in questa stagione ha giocato tanto. 19 presenze con il primo storico gol nella massima categoria a Lodi; 6 gare e 4 gol in serie A2; 18 partite e 11 gol con l’under 23 comprese le finali di Sarzana; 9 partite e 5 gol con l’under 19; e 20 partite e 37 gol fra campionato e finali a Viareggio, più il Trofeo Promote con 4 partite e 5 gol nella Zona 4, dove era anche capitano e dove è stato premiato dall’assessora Sandra Mucciarini (nella foto in alto).

L’unico giocatore delle giovanili che fino ad ora aveva partecipato ad un campionato Europeo per l’Hc Castiglione, era stato Francesco Borraccelli nel 1997 in Inghilterra a Barnsley, con l’Italia che arrivò al terzo posto dietro alla Spagna, prima, e al Portogallo secondo, in un girone unico con 9 squadre.

“Siamo davvero contenti per la convocazione di Diego Bracali – ha detto Marcello Pericoli, presidente dell’HcC – il talento non gli manca di certo e siamo sicuri che anche in Nazionale si saprà far valere”.

La Nazionale Under 17 maschile, agli ordini del ct Pierluigi Bresciani, ha diramato le convocazioni con il primo raduno previsto dal 4 al 12, mentre il secondo dal 15 al 18 luglio, e entrambi organizzati nel centro federale di Recoaro Terme (Vicenza).

Una convocazione che rivede in azzurro Rubega, Ciambetti e Benvenuti e presenta due atleti 2011, il portiere Subazzoli e appunto il centro Bracali.

Portieri: Antonio Rubega (Hockey Trissino), Nicolò Favero (Roller Bassano), Davide Subazzoli (Correggio Hockey).

Movimento: Samuele Barsaglini, Lorenzo Benvenuti (Pumas Viareggio), Diego Bracali (Hc Castiglione), Davide Ferretti (Correggio Hockey), Stephan Montanari (Roller Hockey Scandiano), Filippo Ciambetti, Francesco Cornacchini, Matteo di Marco (Roller Bassano), Filippo Mazzaggio (Hockey Trissino).