GROSSETO – Sono iniziati questa mattina i primi incontri business to business tra alcune eccellenze produttive del territorio grossetano e operatori tedeschi nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Grosseto e la Camera di commercio italiana per la Germania (Itkam). L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione delle produzioni della Maremma Toscana promosso dall’Amministrazione comunale, che attraverso l’ufficio Relazioni internazionali e Cooperazione territoriale svolge un ruolo di raccordo e facilitazione, creando opportunità di incontro e dialogo tra le realtà del territorio e interlocutori esteri qualificati.

A seguito dell’attività di selezione effettuata da Itkam sul database delle imprese aderenti ai servizi dell’ufficio Relazioni internazionali, sono state individuate sei aziende del territorio del settore food & beverage: Boschi 1961, Cantine Vini di Maremma, Corsini Bakery, Frantoio Franci, Granai di Toscana e Tenute Montauto. Le imprese stanno partecipando a una serie di incontri one-to-one con stakeholder tedeschi interessati alle eccellenze agroalimentari del territorio. Nell’ambito della stessa attività è stata inoltre selezionata, per il comparto turistico, Terme marine Leopoldo II di Lorena, per la quale Itkam ha previsto un’attività di promozione rivolta a operatori tedeschi del settore.

“La Maremma Toscana esprime produzioni di grande qualità che meritano occasioni di visibilità e confronto anche oltre i confini nazionali – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti –. Il compito dell’Amministrazione è quello di favorire relazioni, creare connessioni e costruire opportunità di incontro tra il territorio e partner internazionali qualificati. La collaborazione con la Camera di commercio italiana per la Germania conferma l’impegno del Comune nel valorizzare le eccellenze maremmane e nel promuovere percorsi di cooperazione capaci di generare nuove opportunità di crescita e conoscenza per il nostro territorio”.