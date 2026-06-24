FOLLONICA – È nata una importante sinergia territoriale tra istituzioni, presidi sanitari e locali notturni per tutelare i giovani e contrastare il fenomeno del drink spiking attraverso la distribuzione di braccialetti rilevatori Ghb/Ket.

L’idea è stata quella di unire le forze per garantire un divertimento notturno sicuro, consapevole e libero da ogni forma di violenza. Con questo obiettivo comune nasce il progetto dei braccialetti di prevenzione antistupro, un’iniziativa di sensibilizzazione territoriale promossa attivamente dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Scarlino.

La campagna, volta a contrastare il fenomeno del drink spiking (la contaminazione delle bevande con sostanze stupefacenti come Ghb e ketamina), si basa su una rete virtuosa che vede il coinvolgimento dei principali luoghi del divertimento notturno del territorio.

Il braccialetto monouso, distribuito gratuitamente, rappresenta uno strumento tecnologico di prevenzione rapido e di facile utilizzo. È sufficiente versare una goccia della propria bevanda sull’apposita area reattiva del braccialetto: in presenza di sostanze comunemente utilizzate per stordire le vittime, il tessuto cambia colore, allertando immediatamente la persona ed evitando potenziali situazioni di pericolo.

Il progetto coprirà i nodi strategici della movida e i presidi sanitari dei due Comuni coinvolti. I ragazzi potranno trovare e ritirare i dispositivi di sicurezza all’interno delle tre discoteche partner, punti di riferimento del divertimento estivo del territorio, e in particolare le discoteche Baluba, Tartana e Cala Felice, che si occuperanno anche di sensibilizzare per supportare i frequentatori e monitorare la sicurezza all’interno dei locali.

“La tutela delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi viene prima di tutto” – dichiarano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e l’assessore alle Pari Opportunità Azzurra Droghini, e continuano – questa iniziativa migliora la qualità del divertimento arricchendolo attraverso la cultura della consapevolezza. Ringraziamo la Commissione Pari Opportunità e la Presidente Alfreda Cappellini, le Farmacie Petitto di Scarlino, anche per la sollecitazione e l’idea, le Farmacie di Follonica e i gestori delle discoteche Baluba, Tartana e Cala Felice per aver risposto con immediata sensibilità e responsabilità, con una attenzione che li contraddistingue. Fare rete è il miglior modo per prevenire la violenza di genere e proteggere la nostra comunità“.

“La sicurezza e la libertà delle donne passano anche dalla prevenzione e dalla consapevolezza – dice il sindaco di Scarlino Francesca Travison – e questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi frequenta locali e momenti di aggregazione. I braccialetti consentono di verificare in modo semplice e immediato la presenza di sostanze potenzialmente pericolose nelle bevande, offrendo uno strumento in più per vivere una serata con maggiore serenità. Ringrazio la Farmacia Petitto e tutti i locali che hanno aderito al progetto, dimostrando sensibilità e responsabilità su un tema che riguarda l’intera comunità. La sicurezza non è mai una questione individuale, ma un impegno collettivo che richiede collaborazione, informazione e attenzione reciproca”. Francesca Travison, sindaco di Scarlino.

“Questo progetto ci riempie di orgoglio, e ci tengo ad esternare, a nome di tutte le componenti della Commissione – aggiunge Alfreda Cappellini, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica – uno speciale ringraziamento al dottor Petitto, che ce lo ha sollecitato stimolando di conseguenza una sinergia tra enti e strutture private. Abbiamo creduto fin da subito nella opportunità di questo progetto, e abbiamo strutturato una rete coinvolgendo la Commissione Pari Opportunità di Scarlino, le due amministrazioni comunali, le Farmacie Comunali di Follonica e le tre discoteche del territorio, che ci tengo a ringraziare singolarmente per il grande apporto costruito su una sinergia che rende questo territorio speciale e pronto”.