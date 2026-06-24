GROSSETO – Con l’ondata di caldo che sta colpendo la Toscana in questi ultimi giorni di giugno, la Asl Toscana sud est lancia un appello alla popolazione: adottare comportamenti corretti per evitare colpi di calore e malessere. Un’attenzione particolare va rivolta alle persone più fragili — over 75, persone con disabilità, malattie croniche o in terapia farmacologica — ma anche a neonati e bambini piccoli.

Quando stare a casa e quando uscire

La prima regola è evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, dalle 11 alle 18. Meglio limitare anche l’attività fisica intensa e, se ci si deve spostare in auto, scegliere le fasce orarie più fresche. Prima di salire in macchina è sempre bene ventilare l’abitacolo. E non lasciare mai neonati, bambini o animali in auto, nemmeno per pochi minuti.

Bere, bere, bere: almeno due litri al giorno

Gli esperti raccomandano di bere acqua regolarmente, almeno due litri al giorno, senza aspettare di sentire sete. L’acqua deve essere a temperatura ambiente o fresca, mai ghiacciata. Per abbassare rapidamente la temperatura corporea è utile bagnarsi spesso viso, polsi e nuca.

Come tenere freschi casa e ufficio

Per mitigare il caldo negli ambienti chiusi, è consigliabile schermare le finestre più esposte con tende o persiane che blocchino la luce senza impedire il ricambio d’aria. L’aria condizionata è efficace, ma va usata con attenzione: temperature troppo basse rispetto all’esterno provocano sbalzi termici dannosi. I ventilatori muovono l’aria ma non abbassano la temperatura dell’ambiente, e non vanno mai indirizzati direttamente sul corpo, in particolare su anziani allettati o con limitata autonomia. Un accorgimento semplice ma efficace: rinfrescare i locali nelle prime ore del mattino, quando le temperature sono ancora tollerabili.

Cosa indossare e come proteggersi all’aperto

Meglio optare per abiti comodi e leggeri in fibra naturale, di colore chiaro. All’aperto è consigliato indossare cappelli bianchi o di tonalità chiare, occhiali da sole con filtri Uv e applicare creme solari ad alto fattore protettivo. Quando si esce, portare sempre con sé una borraccia o una bottiglia d’acqua.

Anziani soli: occhio ai farmaci e alla disidratazione

Una raccomandazione specifica riguarda gli anziani, soprattutto chi assume farmaci antipertensivi o diuretici. Con l’avanzare dell’età si riduce la percezione della sete e la capacità di sudare, aumentando il rischio di disidratazione. È quindi fondamentale idratarsi in modo costante e prediligere cibi leggeri e ricchi d’acqua.

Chi vive vicino ad anziani soli, persone non autosufficienti o in situazioni di disagio è invitato a offrire supporto e, se necessario, a segnalare la situazione ai servizi socio-sanitari o al numero di emergenza 112.