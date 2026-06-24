CIVITELLA PAGANICO – Prosegue il percorso a tappe di Anci Toscana dedicato all’agricoltura regionale, fra sfide, opportunità e esperienze dai territori. Sarà la provincia di Grosseto ad ospitare l’appuntamento del prossimo 26 giugno (ore 9.30): in località Pari, nel Comune di Civitella Paganico, arriverà “Idee in campo. Un percorso di confronto nei territori per l’agricoltura toscana“, il Tavolo Agricoltura di Anci Toscana che in questa occasione incontrerà il territorio della provincia di Grosseto.

Un’occasione di confronto e di scambio di idee tra istituzioni regionali e locali, mondo scientifico, associazioni di categoria e imprese per confrontarsi sulle principali sfide e opportunità del settore agricolo locale, valorizzando esperienze, progettualità e prospettive di sviluppo sostenibile. A coordinare i lavori saranno Alessandra Biondi, sindaca di Civitella Paganico, e Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli e delegato alle politiche agricole di Anci Toscana.

«Con il percorso di “Idee in campo” stiamo costruendo un confronto diffuso che coinvolge tutte le province toscane – sottolinea Alessio Mugnaini –. L’obiettivo è ascoltare i territori, raccogliere i loro contributi e le loro proposte specifiche e trasformarli in una base di lavoro utile per affrontare le sfide dell’agricoltura regionale, dalla competitività alla sostenibilità, fino al rafforzamento della governance locale».

«Ringrazio Anci Toscana per aver organizzato a Civitella Paganico questa tappa di “Idee in campo” – commenta la sindaca Alessandra Biondi –. L’agricoltura resta uno degli elementi centrali dell’economia e della cultura di questo territorio. Momenti come questo ci aiutano a vincere la sfida di guardare al futuro cogliendo le migliori opportunità, mettendo in rete esperienze, valorizzando buone pratiche e portando all’attenzione non soltanto produzioni più conosciute, come quelle vitivinicole e olivicole, ma anche eccellenze più di nicchia come per esempio il farro, lo zafferano e il miele».

La giornata di lavoro fa parte del percorso itinerante partito lo scorso aprile da Montespertoli (Fi) che attraverserà tutte le province della regione. L’obiettivo è creare uno spazio di dialogo diretto, per contribuire alla definizione di politiche agricole innovative e capaci di affrontare le sfide future dell’agricoltura toscana. L’iniziativa nasce per approfondire le opportunità offerte dal Piano Strategico Nazionale della Pac 2023–2027 e, allo stesso tempo, raccogliere esigenze, esperienze e priorità che emergono dai diversi contesti rurali della Toscana.

Il viaggio di “Idee in campo” proseguirà nei prossimi mesi con altre cinque tappe: il 3 luglio a Fivizzano, in provincia di Massa; il 10 luglio nel senese con l’appuntamento di San Gimignano; 17 luglio al Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per la provincia di Pisa. Quindi il 21 settembre con la tappa di Serravalle Pistoiese (Pistoia) e il 25 settembre ad Altopascio, per l’incontro con i Comuni della provincia di Lucca.