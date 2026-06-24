RISPESCIA – Organizzare un evento oggi non significa più soltanto costruire un programma, gestire fornitori o riempire una piazza. Significa misurarsi con una sfida più ampia: ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, ripensare processi e servizi, acquisire competenze capaci di coniugare qualità culturale e sostenibilità.

È da questa consapevolezza che Festambiente ospiterà la terza edizione della scuola di ecoeventi, un’esperienza formativa residenziale dedicata alla transizione ecologica della filiera culturale, promossa dall’esperienza congiunta di Legambiente, Italiafestival e Università di Siena.

Dal 7 al 9 agosto, nel cuore della Maremma toscana, operatori culturali, organizzatori di eventi, professionisti della comunicazione, associazioni, enti locali e imprese culturali avranno l’opportunità di partecipare a un percorso specialistico pensato per fornire strumenti concreti, competenze aggiornate e una visione strategica indispensabile per affrontare le trasformazioni in corso.

La scuola si svolgerà presso il Centro nazionale per lo sviluppo sostenibile di Legambiente a Rispescia, alle porte del Parco della Maremma e negli stessi giorni di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che da quasi quattro decenni rappresenta uno dei principali laboratori europei di sostenibilità applicata agli eventi culturali.

Non un’aula tradizionale, dunque, ma un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Le lezioni teoriche si alterneranno infatti all’osservazione diretta delle pratiche adottate da Festambiente per ridurre il proprio impatto ambientale: dalla gestione dei rifiuti all’efficienza energetica, dalla mobilità sostenibile alla comunicazione ambientale, fino al coinvolgimento del pubblico.

L’obiettivo è accompagnare la crescita professionale di figure chiamate sempre più spesso a confrontarsi con i Criteri ambientali minimi (Cam), con i sistemi di certificazione e con la crescente domanda di sostenibilità proveniente da istituzioni, finanziatori e cittadini. Durante le tre giornate si approfondiranno aspetti normativi, organizzativi, gestionali e di programmazione grazie al contributo di esperti di Legambiente, Italiafestival e Università di Siena, affiancati da specialisti delle certificazioni ambientali, della comunicazione e dei servizi per eventi. Non mancheranno testimonianze dirette di direttori artistici, organizzatori, enti e aziende che hanno già intrapreso percorsi concreti di innovazione sostenibile.

«La sostenibilità degli eventi non può più essere considerata un elemento accessorio o una semplice scelta etica, ma rappresenta una competenza strategica per il settore culturale del futuro – dichiara Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente -. Con la Scuola di Ecoeventi vogliamo offrire strumenti pratici e conoscenze specialistiche a chi ogni giorno organizza cultura, spettacolo e partecipazione. La transizione ecologica passa anche da qui: dalla capacità di trasformare festival, rassegne e manifestazioni in occasioni concrete di innovazione, riduzione degli impatti e sensibilizzazione delle comunità».

Partecipare alla Scuola di Ecoeventi significa acquisire competenze sempre più richieste dal mercato, conoscere strumenti operativi per la gestione sostenibile degli eventi, confrontarsi con professionisti del settore ed entrare in una rete nazionale di operatori culturali impegnati nella transizione ecologica. La formula residenziale consentirà inoltre di vivere un’esperienza immersiva unica, alternando formazione, workshop, visite tecniche e momenti di confronto all’interno di una delle manifestazioni più significative nel panorama della sostenibilità italiana.

La partecipazione prevede una quota di iscrizione comprensiva del percorso formativo, pernottamento in hotel con sistemazione singola e cene nei giorni della scuola. È prevista una quota agevolata per i residenti della provincia di Grosseto che non necessitano del pernottamento.

I posti disponibili sono limitati e l’accesso avverrà tramite selezione delle candidature. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 24.00 di venerdì 10 luglio 2026 attraverso il modulo online disponibile sul sito dedicato.

Al termine del percorso, con una frequenza minima del 90% delle attività previste, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Un investimento professionale, ma anche culturale. Perché gli eventi del futuro saranno chiamati non soltanto a intrattenere o informare, ma a contribuire concretamente alla costruzione di modelli più sostenibili, inclusivi e responsabili.