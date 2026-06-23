MONTE ARGENTARIO – Il Consiglio comunale di Monte Argentario è convocato in sessione straordinaria per il giorno 29 giugno alle ore 9 in prima convocazione e il 30 giugno alle 10 in seconda convocazione.
All’ordine del giorno, dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, le comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio comunale, sono previsti i seguenti argomenti:
- variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (articolo 175 comma 2 del Tuel);
- modifica regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta unica comunale della tassa sui rifiuti Iuc- Tari;
- integrazione del Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali;
- approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente – Ncc);
- mozione del sindaco protocollo numero 0023286 del 15/06/2026 relativa alla “gravissima carenza” di medici di medicina generale nel Comune di Monte Argentario e richiesta di interventi urgenti agli enti competenti.
Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito www.comune.monteargentario.gr.it.