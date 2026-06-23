CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Paolo Maggi è stato riconfermato alla guida del Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum. Sabato 20 giugno, durante il tradizionale passaggio della campana che si è tenuto all’Hotel L’Approdo, è stato eletto all’unanimità per il secondo anno consecutivo presidente del club.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità lionistiche e istituzionali. Tra i presenti l’immediato past governatore e responsabile Lcfi Francesco Cottini, il governatore eletto Pietro Fontana, il primo vicegovernatore eletto Barbara Becherucci e il secondo vicegovernatore eletto Roberto Torelli. Presenti anche il presidente della Sesta circoscrizione Rinaldo Favilli, il direttore del Centro studi del Lionismo “Massimo Fabio” Roberto Breschi, l’avvocato Luciano Serra, console onorario della Repubblica di San Marino, accompagnato da Sabrina Lentini, presidente della Marina di San Rocco, e la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi.

Hanno partecipato inoltre la presidente nazionale CNA Nautica Federica Maggiani, il referente nazionale CNA Nautica Alessandro Battaglia, il professore di Economia aziendale dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Fabio Serini, gli officer distrettuali Valentina Merlo e Severo Mulinacci, e il presidente di Zona M Bruno Bernardini.

Tra i rappresentanti dei club limitrofi erano presenti il presidente del Lions Club Grosseto Host Andrea Coscarelli, il presidente del Lions Club Orbetello I Presidi Luca Aldi, il presidente del Lions Club Alta Maremma Adriano Mazzone, oltre ai vicepresidenti Gloria Mazzi (Grosseto Host), Luisa Giovannini (Orbetello I Presidi) e Davide Calabrese (Alta Maremma).

Hanno preso parte alla serata anche la direttrice del Coeso Tania Barbi, il comandante della Stazione dei Carabinieri Marco Quattrocchi, il comandante della Stazione della Guardia di Finanza Pierluigi Zanetti, il comandante dell’Ufficio locale marittimo Luca De Martino, l’agente scelto di Polizia municipale Andrea Callari, il giornalista Luca Mantiglioni e il magistrato Pietro Suchan, già sostituto procuratore alla Direzione distrettuale antimafia di Firenze.

Nel corso della serata sono stati conferiti due Melvin Jones Fellow (MJF), una delle massime onorificenze lionistiche, al console onorario della Repubblica di San Marino Luciano Serra e al socio Bernardino Tartaglia. È stato inoltre presentato un nuovo socio, il dottor Luca Mantovani, odontoiatra, che entra a far parte del Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum.

Nel suo intervento, il presidente riconfermato Paolo Maggi ha illustrato il programma per il prossimo anno sociale, spiegando che sono già 29 gli eventi calendarizzati e sottolineando che la sua azione sarà orientata alla “massima efficienza, programmazione e fattibilità”.