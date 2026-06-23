GROSSETO – Si terranno oggi, 23 giugno, alle 17.30 nella parrocchia del Santissimo Crocifisso, in via Spartaco Lavagnini 3, i funerali di Marco Laurenti, scomparso nei giorni scorsi all’età di 61 anni.

La salma è già esposta da questa mattina all’obitorio di Grosseto, dove amici, conoscenti e quanti gli hanno voluto bene possono dargli l’ultimo saluto.

La famiglia ha chiesto che, in luogo dei fiori, vengano compiute opere di bene.

La notizia della scomparsa di Laurenti, ex carrozziere molto conosciuto in città e marito della consigliera comunale Amelia Gaviano, ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni e del mondo politico cittadino.

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, aveva espresso «profondo dolore» a nome dell’amministrazione comunale, manifestando vicinanza alla consigliera Amelia Gaviano e ai figli Leonardo e Lorenzo. Anche il gruppo consiliare del Partito Democratico aveva ricordato Laurenti come una persona stimata e conosciuta in città, stringendosi attorno alla famiglia in questo momento di lutto.