CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – In occasione della festa della Natività di San Giovanni Battista, mercoledì 24 giugno, la comunità di Castiglione della Pescaia si ritroverà presso la Chiesona di San Giovanni Battista per celebrare l’inaugurazione dei lavori di restauro del paramento murario e di consolidamento strutturale del campanile.

L’intervento, realizzato grazie ai fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria destinati al culto, restituisce alla comunità un bene di grande valore storico, architettonico e identitario, contribuendo a tramandare alle future generazioni uno dei simboli più riconoscibili del centro storico.

«È sempre un grande momento – annuncia la sindaca Elena Nappi – quando si restituisce la bellezza a un simbolo di una collettività come quello che rappresenta il campanile della Pieve di San Giovanni Battista, la chiesa più importante di Castiglione della Pescaia, un segno di rinascita e di buon auspicio per tutta la comunità cattolica e non solo perché il campanile rappresenta un’icona della storia del nostro paese e un punto di riferimento per tutti. Ringrazio il nostro parroco per la grande capacità di iniziativa che ha saputo riportare a Castiglione, dando nuova linfa vitale, vivacità, partecipazione e coinvolgimento a tutti i fedeli. Buon anniversario di sacerdozio don Paolo».

Alle 19:00 sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale il ritorno del suono delle campane segnerà simbolicamente la conclusione di un importante intervento di recupero e messa in sicurezza di uno dei luoghi simbolo del paese, che da secoli accompagna la vita religiosa, civile e sociale del territorio.

La cerimonia sarà inoltre l’occasione per esprimere gratitudine a don Paolo Gentili, che celebra il suo trentunesimo anniversario di sacerdozio, condividendo insieme alla cittadinanza un momento di festa e convivialità.