GROSSETO – Risultati straordinari per la scuola di ballo Impariamo a Ballare con Luca e Simona al 28esimo Italian Open FEINDA, svoltosi a Cervia. Una settimana intensa e ricca di emozioni che ha visto gli atleti della scuola grossetana distinguersi nelle diverse categorie, conquistando importanti piazzamenti e prestigiosi titoli nazionali.

Nella categoria 45/54 Classe A Luca e Simona subito fra i protagonisti con la conquista del titolo di Vice Campioni nazionali. Un risultato impreziosito dal brillante piazzamento negli Assoluti 45/54 col primo posto di categoria e il sesto posto assoluto, preceduti solamente da coppie di AS, appartenenti a classi superiori.

Ottima conferma anche per Giuliano e Paola, che hanno nuovamente dimostrato il loro valore laureandosi Campioni nazionali di categoria 75 oltre B2, confermando il titolo già conquistato in passato.

Grande soddisfazione anche per Paolo e Rosita, saliti sul gradino più alto del podio nella categoria 75 oltre B1.

Splendida performance per Vittorio e Francesca, secondi nella categoria 55/60 B1 dove si sono distinti per eleganza e qualità tecnica.

Da sottolineare anche gli ottimi risultati di Anis e Marina nella categoria 65/69 D, impegnati nelle competizioni di balli singoli: quinto piazzamento nel Valzer Lento, sesto nel tango, ottavo nel Valzer Viennese e settimo nel Quick Step.

“Siamo estremamente fieri di tutti i nostri ballerini – ha diramato la società grossetana – Questi traguardi rappresentano il frutto di un lavoro costante, della determinazione e dell’amore per il ballo che ogni giorno condividiamo in pista. Complimenti a tutti per gli splendidi risultati raggiunti. Ringraziamo il nostro amico e Maestro Simone Canè che, con metodi semplici ed intuitivi, ci garantisce da sempre una preparazione di alto livello. La sua competenza e la sua passione rappresentano un valore aggiunto fondamentale per la nostra crescita”.