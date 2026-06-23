GROSSETO – Incidente in città, tra via Monte Labro e via Monte Rosa, a Grosseto. Nello scontro, avvenuto nel pomeriggio, dopo le 16, sono rimaste coinvolte due auto: una guidata da una ragazza e l’altra da una donna anziana.

Si tratterebbe di una mancata precedenza. Sembra che un’auto abbia colpito l’altra su un fianco.

Nessuna delle due donne avrebbe riportato ferite importanti. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente. Al momento il traffico è rallentato.