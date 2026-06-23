VILNIUS – Ospitato ieri, nella prestigiosa cornice dell’Ambasciata d’Italia a Vilnius, in Lituania, l’evento di presentazione e networking dal titolo ‘A Journey through the Maremma’. L’iniziativa è stata organizzata per il lancio ufficiale del nuovo volo charter diretto che collegherà l’aeroporto di Vilnius (Vno) a quello di Grosseto (Grs), frutto di un accordo programmatico biennale sottoscritto dallo stesso aeroporto di Grosseto e volto a consolidare i flussi turistici per le stagioni 2026 e 2027.

La missione a Vilnius è guidata da Toscana Promozione Turistica e si inserisce nel quadro di una strategia di ampliamento dei mercati di interesse per l’incoming toscano. In particolare, le Repubbliche Baltiche, insieme a Polonia e Repubblica Ceca, risultano tra i Paesi con capacità di spesa in crescita e con un interesse sempre maggiore verso l’Italia e la Toscana.

Insieme all’agenzia regionale, ha partecipato al viaggio istituzionale una rappresentanza del territorio composta dalla Provincia di Grosseto, dalla società di gestione dell’aeroporto maremmano Seam SpA e dai Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica e Magliano in Toscana.

Nella platea dei partecipanti sono stati coinvolti i principali attori del comparto turistico e della comunicazione lituana: circa 25 tour operator e agenzie di viaggio selezionati, chiamati a valutare l’inserimento della destinazione nei propri cataloghi, oltre a 12 rappresentanti dei media e della stampa nazionale e di settore.

Gli interventi istituzionali all’ambasciata italiana di Vilnius hanno visto i saluti ufficiali di Emanuele de Maigret, Ambasciatore d’Italia in Lituania, seguiti dalle relazioni tecniche del direttore di Tpt Francesco Tapinassi e del presidente di Seam Renzo Alessandri, e dalla proiezione di un video promozionale incentrato sulle bellezze paesaggistiche, storiche e naturalistiche della Maremma.

I collegamenti diretti stagionali verso lo scalo grossetano saranno operati con frequenza settimanale tra settembre e ottobre. Una scelta strategica che punta a intercettare una domanda orientata al turismo lento, esperienziale e alla scoperta del territorio fuori dai periodi di massima affluenza. Lo scalo di Grosseto, grazie alla sua posizione, consente inoltre di raggiungere in pochi minuti le principali località costiere e i borghi della Maremma.

La promozione della costa toscana si fonda su una partnership commerciale con Tez Tour, leader del mercato turistico lituano. Nel 2026 il segmento Italia dell’operatore ha registrato una crescita del 75% rispetto al 2024, arrivando a rappresentare il 64% dei viaggiatori previsti. L’offerta dedicata alla Toscana del Sud sarà costruita attraverso pacchetti completi, accompagnati da assistenza e guide in lingua lituana.

“L’apertura del collegamento diretto tra Vilnius e Grosseto – ha commentato l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras – rappresenta un risultato importante per la strategia di internazionalizzazione del turismo toscano e, in particolare, per la valorizzazione della Maremma. Stiamo investendo con determinazione nell’apertura di nuovi mercati che mostrano crescente interesse verso la Toscana e una significativa capacità di spesa. Le Repubbliche Baltiche rientrano pienamente in questa prospettiva”. “Questo volo – ha aggiunto Marras – non è soltanto un collegamento aereo, ma uno strumento concreto per generare nuovi flussi turistici qualificati, sostenere la destagionalizzazione e rafforzare la competitività della nostra offerta. La Maremma ha tutte le caratteristiche che il viaggiatore contemporaneo ricerca: autenticità, qualità ambientale, eccellenze enogastronomiche, borghi, mare e paesaggi unici. Presentarla direttamente agli operatori e ai media lituani significa costruire opportunità durature per il territorio e per le imprese che vi operano. È anche la dimostrazione – ha concluso – di come la collaborazione tra istituzioni, Toscana Promozione Turistica, aeroporto di Grosseto e operatori privati, possa tradursi in risultati concreti per l’economia regionale”.

A coronamento della presentazione, gli ospiti sono stati guidati alla scoperta dell’identità toscana attraverso una standing dinner con proposte della tradizione gastronomica locale. Un ruolo di primo piano è stato riservato alla viticoltura del territorio: la Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano ha aderito alla missione fornendo gratuitamente la quasi totalità dei vini che hanno accompagnato il buffet, offrendo così a buyer e giornalisti internazionali una prima esperienza concreta dei sapori e delle eccellenze della Maremma.