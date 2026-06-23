GROSSETO – Acquedotto del Fiora ha avviato oggi, martedì 23 giugno, una serie di verifiche sulla condotta idrica nella zona di Roselle a Grosseto.

“Le attività – spiegano da Adf – sono finalizzate a raccogliere quanti più dati possibili sullo stato della rete, così da disporre di un quadro tecnico completo e dettagliato per valutare gli eventuali interventi futuri sulla base di elementi approfonditi. Le verifiche in corso rappresentano un primo seguito concreto agli step indicati nei giorni scorsi e proseguiranno per il tempo necessario a completare le analisi e le attività di monitoraggio previste”.

Queste verifiche non comportano sospensioni del flusso idrico.