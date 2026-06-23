GROSSETO – Il Comune di Grosseto è tra le 58 amministrazioni pilota selezionate a livello nazionale per partecipare al progetto Ri.Va – Minerva, iniziativa promossa dal Dipartimento della funzione pubblica nell’ambito della Riforma 2.3 «Competenze e carriere» del Pnrr. Al centro del percorso: sviluppare modelli innovativi di gestione delle risorse umane fondati sulla valorizzazione delle competenze professionali.

Il percorso del Comune

L’adesione al progetto, seguita dall’assessore al Personale Riccardo Ginanneschi, punta a sperimentare nuovi approcci organizzativi interni con l’obiettivo di migliorare la capacità dell’ente di rispondere alle esigenze dei cittadini. Il Comune ha partecipato ai percorsi di accompagnamento previsti dal progetto, contribuendo alle attività di confronto e condivisione delle esperienze promosse a livello nazionale.

La presentazione al Forum Pa

Il lavoro svolto è stato presentato il 9 giugno a Roma, durante il Forum Pa, in un laboratorio dedicato alla gestione del personale basata sulle competenze. L’amministrazione ha illustrato le attività intraprese e i risultati della sperimentazione, confrontandosi con le altre amministrazioni coinvolte. L’esperienza grossetana è stata inoltre selezionata dal Dipartimento della funzione pubblica come esempio di buona pratica da diffondere a livello nazionale.