GROSSETO – Le fideiussioni sportive del Comune di Grosseto tornano al centro del confronto politico cittadino.

“In merito alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore dal consigliere comunale del gruppo misto Giacomo Cerboni, l’Amministrazione comunale ritiene necessario ricostruire correttamente i fatti – così inizia la risposta dell’Amministrazione comunale grossetana -. La questione richiamata dal consigliere è stata sollevata durante una seduta della Commissione Bilancio dedicata alle variazioni di bilancio e non inserita tra i punti all’ordine del giorno. Nonostante ciò, nel corso della commissione sono state fornite, in modo informale, le informazioni disponibili in quel momento in relazione alle fideiussioni riguardanti gli impianti sportivi del Lago di Varano e del Mercurio”.

“L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che gli uffici finanziari, già a partire dal mese di gennaio, hanno avviato una puntuale attività di ricognizione e verifica delle fideiussioni esistenti, attivando interlocuzioni con gli istituti bancari interessati e con i soggetti coinvolti al fine di accertare ogni elemento utile e tutelare gli interessi dell’ente – proseguono dal Comune -. Come già anticipato in quella sede, gli approfondimenti necessari e i relativi dettagli sono stati successivamente resi disponibili attraverso gli strumenti istituzionali previsti dalla normativa, con la consegna della documentazione richiesta mediante accesso agli atti. L’Amministrazione comunale ribadisce pertanto di aver operato con la massima trasparenza e collaborazione, garantendo piena disponibilità a fornire ogni elemento utile alla comprensione della vicenda”.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna interviene inoltre sulla conferenza stampa organizzata ieri in Comune dal consigliere Cerboni: “La sensazione è che qualcuno abbia scambiato una vicenda amministrativa per un palcoscenico politico. Ma i cittadini hanno bisogno di verità e trasparenza, non di rappresentazioni costruite ad arte. Quando chi organizza una conferenza stampa conosce già i fatti, ha partecipato alle commissioni e ha ricevuto tutti i documenti richiesti, è legittimo chiedersi se l’obiettivo fosse davvero fare chiarezza o semplicemente cercare visibilità attraverso una polemica annunciata”.