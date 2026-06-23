CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un luglio tutto da vivere, soprattutto sul campo. Al via, infatti, la prima edizione del torneo “Casamorino Summer Cup”, il torneo di calcio a 6 con tre categorie di squadre partecipanti: 2015 e 2016, 2014 e 2013 e infine la terza categoria aperta ai 2010, 2011 e 2012. Le partite si giocheranno nel tardo pomeriggio e la sera al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia. Un torneo organizzato da Next Lab, un progetto della Pro soccer lab improntato alla crescita calcistica professionale del singolo calciatore e del gruppo.

“Non c’è bisogno di essere iscritti a una società – spiega Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab -, i ragazzi possono comporre la squadra invitando i propri amici e scegliendosi un nome. Unica cosa importante è rispettare la fascia di età. Si può coinvolgere i compagni di scuola, il vicino di casa o addirittura quello di ombrellone, con l’obiettivo di creare una piccola squadra competitiva che abbia almeno cinque giocatori più un portiere e poi, una volta fatto il calendario, cercare di arrivare più in alto possibile”.

Le partite, che indicativamente saranno da inizio a fine luglio, in attesa di un calendario preciso, si svolgeranno con due tempi da 20-25 minuti (in base alla categoria) e saranno tutte dirette da arbitri. I cambi saranno liberi e alla fine del torneo, oltre alle squadre vincitrici, saranno premiati il miglior giocatore e il miglior portiere. L’iscrizione, che è di 5 euro a partecipante, comprende l’assicurazione e l’uso di spogliatoi e docce, mentre per ogni partita le squadre dovranno pagare una quota di 50 euro. Per partecipare è obbligatorio il certificato medico sportivo. Per informazioni è possibile chiamare il 347.4996668 (Roberto) o il 392.8708886 (Fabio).

A luglio, sempre sui campi del Casamorino, tornerà anche la quarta edizione della “Casti League” (nelle foto, alcuni momenti della scorsa edizione), il torneo estivo di calcio a 6 ispirato alla Kings league. Si partirà lunedì 6 luglio e le partite si giocheranno il lunedì, mercoledì e venerdì, alle 20.30, 21.30 e 22.30. Il tema di quest’anno sarà dedicato ai mondiali, ma chi lo scorso anno aveva già iscritto la squadra al torneo potrà utilizzare lo stesso nome abbinandolo a una nazionale. Il numero massimo di giocatori che potranno scendere in campo è di 12 ai quali si potrà aggiungere un presidente. Per informazioni è possibile chiamare il numero 331.3288255 (Filippo).

Per maggiori informazioni o per scoprire le altre attività e i tornei estivi consultare il sito www.prosoccerlab.it, oppure i canali social della Pro soccer lab.