GROSSETO. Non si ferma la macchina organizzativa del Partito democratico e dopo gli scossoni dei giorni scorsi e le accuse di Alessio Scheggi nella giornata di ieri, proseguono i lavori del congresso e gli iscritti continuano a votare nei loro circoli.

Ad oggi, nei circoli dove si è votato (circa il 30% del totale) per l’elezione del segretario provinciale del Partito democratico di Grosseto, Giacomo Termine ha raccolto 213 voti, pari al 97,71% delle preferenze espresse, mentre Alessio Scheggi ha ottenuto 5 voti, corrispondenti al 2,29%.

Complessivamente sono stati espressi 218 voti. L’affluenza registrata nei circoli che hanno già concluso le operazioni congressuali è stata del 63%, con 218 votanti su 346 iscritti aventi diritto al voto.

Scheggi nella conferenza stampa di ieri aveva ribadito che, vista la situazione contestata e con un ricorso pendente alla commissione nazionale, non aveva presentato delegati al congresso.

Il congresso, d’altra parte, ad oggi, è regolare visto il via libera da parte della commissione regionale di garanzia nelle scorse settimane e per questo si continua a votare nei circoli. I lavori congressuali si concluderanno alla fine del mese.

Il risultato a questo punto pare scontato con la vittoria di Giacomo Termine che sarà il nuovo segretario del Partito democratico. All’orizzonte non ci sono possibili accordi e, visti i risultati, la componente che era legata a Scheggi avrà una rappresentanza ridotta al minimo.

Da luglio poi si aprirà una nuova fase, quella che porterà il partito verso le amministrative. Il Pd si dovrà confrontare in tutti i territori e soprattutto in quelli che andranno al voto con il resto del centrosinistra.

Da capire se la situazione legata ai contributi non versati dai sindaci e dagli amministratori, come denunciata da Scheggi, produrrà effetti a livello di sanzioni interne al partito nei confronti degli eletti Pd. Sarebbe interessante capire anche a quanto ammontino le somme che non sono state versate e anche quali e quanti siano gli amministratori interessati da questa situazione, anche negli anni passati.

A livello politico la spaccatura non sarà facilmente sanabile ed è possibile che ci sia anche qualche fuoriuscita dal partito. Nei prossimi giorni vedremo quello che succederà.