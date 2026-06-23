GROSSETO – Una sanità più vicina ai cittadini, capace di intercettare i bisogni prima che diventino emergenze. È questo l’obiettivo delle due Case della Comunità Hub di Grosseto — in via Don Minzoni e a Villa Pizzetti — e del nuovo Ospedale di Comunità, strutture pienamente operative che ridisegnano l’assistenza territoriale della provincia in attuazione del Dm 77/2022.

Gli investimenti

I numeri parlano chiaro: oltre un milione e 700mila euro per la Casa della Comunità Hub di via Don Minzoni, più di un milione e mezzo per quella di Villa Pizzetti e circa due milioni e 800mila euro per il nuovo Ospedale di Comunità, ricavato negli spazi che in precedenza ospitavano la Rsa di Villa Pizzetti, ora trasformati in una struttura moderna con 20 posti letto.

I servizi disponibili

Entrambe le Case della Comunità garantiscono copertura medica 24 ore su 24, sette giorni su sette, con ambulatori specialistici per le principali patologie croniche — cardiologia, pneumologia, diabetologia e neurologia — oltre allo sportello Pua (Punto unico di accesso), al Cup, agli ambulatori infermieristici con punto prelievi e ai servizi per le cure domiciliari. Per le prestazioni urgenti ma non emergenziali è attivo il Punto di intervento rapido, raggiungibile attraverso il numero unico europeo 116117.

L’Ospedale di Comunità

A Villa Pizzetti è operativo anche il nuovo Ospedale di Comunità: 20 posti letto dedicati ai pazienti che necessitano di cure a media intensità e assistenza infermieristica continuativa, ma che non richiedono un ricovero ospedaliero per acuti. Una struttura che si colloca come anello fondamentale tra ospedale e domicilio, favorendo la continuità assistenziale.

Le dichiarazioni

«Le Case della Comunità di Grosseto e l’Ospedale di Comunità rappresentano un risultato di cui siamo molto soddisfatti — dichiara Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana sud est —. Sono la traduzione concreta di un modello di sanità territoriale che abbiamo scelto di costruire con convinzione, in attuazione del Dm 77/2022: una sanità che non aspetta che il bisogno di salute si manifesti in urgenza, ma le raggiunge, le accompagna e le segue lungo tutto il percorso di cura. Una sanità capace di intercettare i bisogni prima che diventino emergenze, di offrire risposte appropriate vicino a casa e di garantire continuità nella presa in carico. Le strutture di via Don Minzoni e Villa Pizzetti rappresentano oggi un presidio fondamentale per il territorio grossetano e testimoniano l’impegno della Asl Toscana sud est e della Regione Toscana nello sviluppo della sanità di prossimità».

«Con l’attivazione di queste nuove strutture facciamo un ulteriore passo concreto verso una sanità che va incontro alle persone, che mette in rete le competenze dei professionisti e che costruisce percorsi assistenziali sempre più vicini ai bisogni dei cittadini — sottolinea Tania Barbi, direttrice della Zona pizzettistretto Colline Metallifere, Amiata Grossetana e Grossetana —. Avvicinare i servizi ai cittadini è una scelta strategica che stiamo perseguendo con determinazione per garantire un’assistenza sanitaria più accessibile ed equa. Le Case della Comunità sono il simbolo di questo cambiamento: luoghi aperti, riconoscibili e facilmente accessibili, dove i cittadini possono trovare risposte integrate ai propri bisogni di salute».