GAVORRANO – «Nelle ultime settimane si è tornato a parlare della Cava della Bartolina e del progetto di recupero ambientale mediante conferimento di rifiuti non pericolosi. Si tratta di una questione importante e delicata, che merita di essere affrontata con serietà e conoscenza degli atti, evitando semplificazioni e facili slogan». Lo afferma Chiara Vitagliano, consigliere comunale del gruppo “Noi, per Gavorrano!“.

«Già nella primavera del 2025 – spiega – era stata presentata una sostanzialmente analoga istanza per il ripristino ambientale della cava. Quella proposta venne esaminata dalla Conferenza dei servizi e ricevette parere contrario. Oggi, a distanza di un anno, il copione si ripete con una nuova istanza che, pur presentando alcune differenze, mantiene sostanzialmente le stesse finalità. Il nostro gruppo consiliare segue da sempre con la massima attenzione le vicende legate alla Bartolina. Anche rispetto al procedimento attualmente in corso, il Comune di Gavorrano ha già espresso il proprio parere contrario e confidiamo che la Regione Toscana, alla luce delle criticità già emerse, possa giungere alle medesime conclusioni».

«Sono principalmente due gli aspetti che meritano di essere evidenziati – continua Vitagliano -. In primo luogo, la concessione mineraria non risulta ancora esaurita e permangono importanti quantitativi di materiale ancora estraibili. Qualora l’attuale società non intendesse più proseguire l’attività, nulla esclude che in futuro possa subentrare un’altra impresa del settore. In secondo luogo, esiste già un progetto di recupero ambientale approvato, che prevede la realizzazione di un invaso. Pensare di discostarsi da quella pianificazione richiederebbe necessariamente un percorso condiviso e il coinvolgimento di tutti gli enti competenti».

«Non va inoltre dimenticato che l’area interessata riveste una particolare importanza paesaggistica e agricola. A valle della cava si estende una vasta zona coltivata, nella quale operano aziende che producono quotidianamente eccellenze del territorio, molte delle quali con indirizzo biologico. La realizzazione di un invaso potrebbe inoltre rappresentare una risorsa preziosa sia per fronteggiare le sempre più frequenti crisi idriche, sia per il contrasto agli incendi boschivi che ogni estate interessano il nostro territorio».

«Accogliamo con favore l’interessamento dei colleghi consiglieri comunali di Roccastrada, ai quali ribadiamo la nostra piena disponibilità a seguire congiuntamente questa vicenda nell’interesse delle rispettive comunità. Quando si parla di tutela del territorio, i confini amministrativi devono lasciare spazio alla collaborazione istituzionale».

«Più che alimentare contrapposizioni o rincorrere la visibilità mediatica, crediamo che sia necessario affrontare questa vicenda con senso di responsabilità e con piena consapevolezza del percorso amministrativo già compiuto. La Bartolina non si scopre oggi. Noi continueremo a seguirla con attenzione, come abbiamo sempre fatto, con l’obiettivo di tutelare il territorio, le attività agricole e le scelte di pianificazione già esistenti» conclude la consigliera Chiara Vitagliano.