GROSSETO – Medaglie al collo, coppe e la consapevolezza di aver disputato da vera squadra un campionato italiano da protagonista per il Gs Pattinaggio Grosseto. Al palazzetto di Calderara di Reno è stato un viaggio di nuove consapevolezze e risultati sognati ed arrivat: un primo campionato italiano di solo dance per tutte le atlete grossetane, una nuova esperienza di una disciplina iniziata con coraggio dal tecnico Mirko Vannuccini “solo” tre anni fa.

Nella specialità solo dance duo, Merli Almonte e Carlotta Laganà conquistano una splendida medaglia di bronzo con un punteggio da capogiro. Nell’individuale, Almonte sfiora la top ten e Laganà presenta un disco molto elegante che le permette di mettere un’altra medaglia al collo.

Nelle danze obbligatorie ben tre atlete, Celia Manias, Giulia Rocchi e Rachele Rossini, rispettivamente con un quarto, un ottavo e un nono piazzamento, hanno conquistato la top ten nella loro categoria su trenta atlete.

Nella specialità sempre solo dance ma questa volta nella danza free, categoria Allieve anno 2014, Rocchi conquista il settimo posto su 38 atlete e Nina Varani il 12esimo, entrambe con un buon punteggio; Manias chiude 23esima con ben 15 atlete dietro di lei. Nella categoria allieve anno 2013 invece, 13esima piazza su 31 per Rossini.

Nella specialità libero, Andrea Greco torna in pista dopo l’infortunio al ginocchio, presentando un disco ben fatto con tutti i salti effettuati, posizionandosi quinto.

I successi non arrivano solo dalle medaglie, o dalla posizione in classifica. “E’ da considerarsi successo – ha diramato la società – anche saper reagire alle e difficoltà con destrezza ed intelligenza sportiva come ha fatto Emma Greco, che torna a casa con una medaglia ed una valigia ricca di buoni propositi per la nuova stagione. La medaglia più bella, però, è tutta per Mirko Vannuccini che, sfidando il caldo torrido, ha accompagnato i ragazzi in questo viaggio regalando loro consigli, abbracci e forza. Perché quando hai un rapporto come il suo con gli atleti hai già vinto, non solo nello sport ma soprattutto nella vita”.

Due nuove avventure per il team grossetano, una a Piancavallo dove Andrea Greco affronterà il campionato italiano Fisr e l’altra a Massa dove Leonardo Donato parteciperà ai nazionali Uisp; entrambi si prepareranno al meglio grazie allo staff tecnico composto da Silvia Vannuccini, Francesca Paolillo e Serena Fabbri.