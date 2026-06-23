GROSSETO – L’ondata di caldo intenso che sta interessando il territorio e le previsioni, per i prossimi giorni, sulla persistenza di condizioni climatiche particolarmente critiche, hanno indotto Sei Toscana ad adottare alcune misure organizzative in grado di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, pur garantendo, al tempo stesso, la continuità del servizio di igiene ambientale.

Nel ribadire che tali misure sono state adottate in ossequio alle prescrizioni normative in materia, ottemperando alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore” emanate dalla Regione Toscana e recependo le indicazioni dell’Inail, l’azienda informa che, dunque, alcuni servizi previsti nelle ore più calde della giornata potrebbero subire modifiche, necessarie per garantire la protezione del personale dagli effetti del calore.

In particolare, i servizi manuali come raccolta, spazzamento e svuotamento cestini potranno essere anticipati alla mattina oppure riorganizzati in orario serale, in modo da evitare l’esposizione degli addetti nelle fasce orarie a maggior rischio per la salute.

Altre modifiche saranno valutate e attuate in modo flessibile, compatibilmente con le esigenze operative. I servizi saranno, in ogni caso, garantiti nei loro requisiti essenziali.

In un’ottica di prevenzione e di corresponsabilità, agli operatori e alle operatrici sono state fornite indicazioni puntuali sulle misure da adottare per proteggersi dagli effetti delle alte temperature.