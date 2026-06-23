MONTE ARGENTARIO – Sport, sicurezza e formazione: sono stati questi i tre pilastri della manifestazione natatoria «Abbracciamo l’Isolotto», svoltasi nelle acque antistanti Porto Ercole con al centro un messaggio chiaro rivolto ai giovani: lo sport come stile sano di vita.

La traversata e l’assistenza sanitaria

I partecipanti si sono cimentati nella traversata a nuoto in direzione dell’Isolotto, con i volontari e i medici della Croce rossa italiana — Comitato Costa d’Argento a garantire il servizio di assistenza sanitaria lungo l’intero percorso, in collaborazione con l’Associazione diportisti di Porto Ercole del Comune di Monte Argentario.

Le realtà in campo

Numerose le realtà del territorio coinvolte nell’iniziativa. Come ha spiegato Piera Casalini, vicepresidente del Comitato Cri e delegata allo sviluppo associativo, erano presenti la società sportiva Gao Brinella di Orbetello, la Guardia costiera — Locamare Porto Ercole, l’Acquario di Porto Santo Stefano, i vigili del fuoco e i volontari dell’Associazione diportisti di Porto Ercole.

Sport come strumento di crescita

Un’iniziativa che ha saputo unire sport, educazione e collaborazione tra associazioni e istituzioni, confermando il valore dello sport come strumento di aggregazione e promozione della salute tra le giovani generazioni.