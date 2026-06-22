MASSA MARITTIMA – Si chiama “Cava alla Rena” ed è un luogo molto amato da chi nelle Colline Metallifere fa trekking e ama avventurarsi in bike. Si trova nei pressi di Massa Marittima e più precisamente a 3,4 Km da Pian dei Mucini, nel cuore del patrimonio boschivo della Regione Toscana gestito dall’Unione di Comuni montana Colline Metallifere.

Rappresenta un punto di partenza o di arrivo ideale per gli appassionati che vogliono scoprire il cuore verde di questa parte di Toscana. È un luogo caro anche a tutti gli abitanti di Massa Marittima, delle sue frazioni e dei Comuni di Montieri e di Monterotondo Marittimo che qui hanno passato e passano momenti di relax e di allegra convivialità grazie alle strutture allestite come piacevole area di ristoro nella natura.

Questo luogo, da mercoledì 24 giugno diventerà anche qualcosa di più soprattutto per tutti i lavoratori e gli amministratori dell’Unione di Comuni e dei Comuni membri. Alle 11 di questo giorno verrà inaugurata l’area dedicata ad Andrea Piazzi e a Giovanni Caglieri, due dipendenti dell’ente scomparsi prematuramente nel corso del 2025.

“Ci piace l’idea – sono le parole del presidente dell’Unione Giacomo Termine – che il ricordo di Giovanni e di Andrea rimanga per sempre qui, un luogo simbolo dei nostri boschi che li ha visti ogni giorno impegnati con passione, dedizione e spirito di servizio per preservarli, custodirli e valorizzarli. La loro morte – aggiunge Termine – ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità lavorativa. Per questo abbiamo voluto dedicare quest’area alla loro memoria, affinché il loro esempio, il loro impegno e il legame con questo territorio continuino a vivere nel tempo”.

Andrea Piazzi è stato per tanti anni tecnico del Servizio dell’Unione che si occupa della gestione del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale. Ha seguito con passione, competenza e dedizione questo territorio a lui caro, contribuendo alla sua cura e alla sua valorizzazione.

Giovanni Caglieri è stato operaio agricolo forestale dell’Unione, addetto all’uso di macchine agricole complesse a servizio della manutenzione delle aree del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale. Ha svolto il proprio lavoro con passione, disponibilità e orgoglio, distinguendosi per la sua dedizione e per il rapporto sincero e affettuoso con tutti i colleghi.

Ecco il link alla posizione dell’area di Cava alla Rena: https://maps.app.goo.gl/Y5nb5UCQM6YJipbC9