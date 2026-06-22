CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Andrea Amorevoli doma il muro di Vetulonia e si prende il Trofeo dello Scalatore Uisp. Il corridore di San Donato ha sorpreso tutti nel Trofeo Vetulonia, gara organizzata da BassiBike Store e Uisp Grosseto sulla distanza di 66 chilometri, rimasta viva e tiratissima fin dai primi colpi di pedale. Lungo i due giri del circuito pianeggiante tra Lupo, Montemassi e Macchiascandona la velocità è rimasta altissima, complici i continui tentativi di fuga che hanno animato la prima parte della mattinata. Il plotone non ha però mai lasciato spazio, andando a chiudere con puntualità su ogni accenno di scatto e mantenendo la corsa blindata e nervosa.

La svolta poco prima di imboccare le rampe verso piazza Stefani. Nel tratto di pianura che precedeva l’inizio dell’ascesa, un gruppetto di tre corridori è riuscito a prendere il tempo al plotone grazie a un’azione di forza. Tra questi c’era Amorevoli, bravo a sfruttare il momento per guadagnare quei metri rivelatisi poi determinanti. Ai piedi del muro di Vetulonia – quattro chilometri durissimi che hanno ridotto il traguardo a una sfida di pura resistenza – Amorevoli ha imposto il proprio passo, stroncando il disperato tentativo di rimonta degli inseguitori, su tutti un generosissimo Emanuele Labate che ha pagato lo sforzo nei metri finali.

“È una gioia immensa questa — ha dichiarato Andrea Amorevoli a fine gara — Ci tenevo tanto ma non pensavo di poterla vincere perché comunque ci sono ragazzi parecchio più forti di me. Sono felice, mi ci sono allenato durante la settimana e ringrazio la mia squadra e il Team BassiBike. Ringrazio soprattutto il mio amico Alfredo De Rosa che mi ha tirato una bella volata per andare in fuga, e poi ringrazio le mie gambe che m’hanno portato fin qua. All’ultimo giro, prima di imboccare la salita, siamo andati via in tre e, con un bel passo, siamo arrivati fino su. Dedico questa vittoria alla mia famiglia che mi permette di allenarmi e si sacrifica tanto per me. Gli applausi di Mirko Balducci? Una grande soddisfazione, è un fortissimo corridore e una persona ancora migliore”.

Dietro al vincitore, la piazza d’onore è data a Gianluca Randazzo, mentre sul terzo gradino del podio è salito Emanuele Labate. Al quarto posto si è piazzato il rientrante Mirko Balducci. Il pluricampione della mountain bike, al rientro alle competizioni dopo un lungo periodo di stop, ha scelto proprio la durezza di Vetulonia per riattaccare il numero sulla schiena, testando la gamba in vista dei primi appuntamenti nazionali.

“Sono contento per come è andata — ha commentato Mirko Balducci — L’obiettivo è fare tra un mese gli Italiani gravel e gli Italiani mountain bike, dove il livello sicuramente è altissimo. Sono stato fermo per un bel periodo quindi ripartire è difficile, però questo era il mio terreno: sono stato coperto nella parte in pianura e poi ho cercato di tenere i ragazzi giovani nella parte finale. Faccio i complimenti a Andrea Amorevoli perché ha attaccato nel momento giusto in pianura, prima dell’inizio della salita, si è avvantaggiato con un gruppetto e poi ha tenuto alla grandissima il rientro del gruppo. Merito ad Andrea, complimenti sia a lui che alla sua squadra. La passione, quando sono tanti anni che corri e sei abituato la domenica a attaccare il numero, ti manca; stare lontano dalle corse è dura. E’ stato un piacere e vediamo se tra qualche mese arriva anche qualche successo”.

La top ten assoluta della corsa, che ha visto al via 80 corridori ed è stata ben organizzata da Uisp e Bassibike, vede nell’ordine Andrea Amorevoli del Bassibike Team, Gianluca Randazzo del Vitam-In Cmf, Emanuele Labate del Sanetti Sport – Team Stefan, Mirko Balducci del Gc Tondi Sport, Matteo Cecchini del Team Domestic-NMD, Tommaso Conforti del Domestic Street Racing, Raimondas Rumsas della Belle Equipe, Thomas Tanini del Bassibike Team, Kristian Pomodoro dell’Olimpia Cycling Team e Simone Zugarini della Ciclistica Senese.

Per quanto riguarda i successi nelle singole categorie ufficiali, Matteo Sensi del Domestic Street Racing si impone nella Elite Sport, mentre Thomas Tanini del Bassibike Team fa sua la classifica degli Esordienti/Allievi. Emanuele Labate del Sanetti Sport – Team Stefan vince la categoria M1, Matteo Cecchini del Team Domestic-NMD fa sua la M2 e Gianluca Randazzo del Vitam-In Cmf conquista la M3. Andrea Amorevoli del Bassibike Team primeggia nella M4, mentre l’ex professionista Raimondas Rumsas della Belle Equipe fa sua la M5. Nelle fasce successive, i primati portano le firme di Amos Rosazza Buro del Sanetti Sport Grisù nella M6, di Stefano Colagè del Team Bike Emotion nella M7 e di Fabio Alberi del Team Hopplà nella M8. Tra le donne, infine, il gradino più alto del podio della categoria unica è andato a Stefania Graffeo del Team Stefan.