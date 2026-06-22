ARGENTARIO – Mare calmo, la splendida cornice del mare dell’Argentario e ospiti speciali per la quarta edizione della Nuotata dell’Amicizia “Abbracciamo l’Isolotto”. Sotto l’attenta organizzazione dell’Asd Diportisti Porto Ercole e dell’Accademia Mare Ambiente Asd di Porto Santo Stefano, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, una trentina di atleti ha solcato acque più limpide che mai circumnavigando l’Isolotto di Porto Ercole, sotto lo sguardo austero della Rocca Spagnola e del Forte Stella. Hanno partecipato gli atleti agonisti del Gao Brinella di Orbetello, della Virtus Grosseto, della Nota Pinna di Prato e del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Grosseto, oltre ad un manipolo di amatori.

La presenza di Silvia Belli, pluricampionessa mondiale in acque libere e di Jacopo Bianchi, vicecampione mondiale e di Giulia Mencarelli, premiata al campionato mondiale giovanile, ha impreziosito la manifestazione.

Gli organizzatori rivolgono un caloroso ringraziamento ad Andrea Bartolini del Gao Brinella per aver favorito la partecipazione di atleti di alto valore sportivo, alla Capitaneria di Porto di Porto Ercole, alla Croce Rossa di Monte Argentario ed ai numerosi volontari dell’Asd Diportisti Porto Ercole, che hanno reso possibile la nuotata con il loro lavoro e con le loro imbarcazioni.