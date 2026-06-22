GROSSETO – L’estate del Partito democratico inizia male. Con il congresso in pieno svolgimento, dopo la sospensione stabilita dalla Commissione regionale, arriva uno scossone che può minare le fondamenta del partito ad un anno dalle elezioni amministrative. Stiamo parlando delle dichiarazioni rilasciate da Alessio Scheggi, candidato alla segreteria provinciale del partito e già candidato al consiglio regionale nel 2025. Parole che sono destinate ad aprire un caso nel Pd, una sorta “Contributi gate”, che riguarda i sindaci eletti in provincia di Grosseto come ha tenuto a mettere in evidenza proprio Scheggi durante la conferenza stampa ospitata nella saletta di via Svizzera stamattina. In pratica, secondo Scheggi, i sindaci dem, tra cui Termine, non hanno versato al partito i contributi stabiliti dallo statuto che ammontano ad una quota delle indennità percepite che va dal 10 al 15 percento.

«Subito dopo la sospensione da parte della Commissione regionale di garanzia – spiega Scheggi – mi sono permesso, dato l’evidente slittamento del congresso, di scrivere personalmente anche alla Commissione provinciale rappresentando che, a seguito di impegni familiari assunti da oltre tre mesi, non avrei potuto essere presente dal 13 al 20 giugno. Ho quindi chiesto semplicemente che, qualora il congresso avesse dovuto riprendere il proprio percorso, questo fosse avvenuto successivamente al 20 giugno. Nonostante questa mia richiesta, il 16 giugno sono iniziati i lavori congressuali. Ne ho preso atto, non potendo certo rientrare trovandomi in una località lontana da Grosseto. Lo dico anche per segnalare il livello di agibilità politica che questo partito purtroppo negli ultimi tempi ha raggiunto».

«Ciò che ritengo, e riteniamo, politicamente e giuridicamente inaccettabile è che l’istruttoria svolta dalla Commissione regionale si sia basata, tra le altre cose, su un presunto accordo privato e derogatorio datato febbraio 2025. Con questo documento il tesoriere Daniele Capperucci avrebbe esonerato il segretario uscente Giacomo Termine dal pagamento dei contributi statutari previsti, adducendo come motivazione il fatto che Termine non percepisse rimborsi spese per il ruolo di segretario e che al contempo avesse effettuato una donazione una tantum di mille euro al proprio circolo di Monterotondo Marittimo, comune di cui è sindaco da oltre dieci anni».

«Voglio dirlo con chiarezza: né il segretario provinciale né il tesoriere possiedono il potere legale o statutario di derogare ai regolamenti nazionale e regionale attraverso intese private mai portate all’attenzione della direzione provinciale, dell’assemblea provinciale e della segreteria provinciale. Mi preme inoltre evidenziare un fatto oggettivo e documentato. La normativa nazionale impone l’obbligo di pubblicazione e tracciabilità di tutti i contributi superiori a 500 euro annui in favore dei partiti politici. Ebbene, da questo elenco ufficiale non risulta in alcun modo il nominativo di Giacomo Termine.

«Mi corre però l’obbligo di ricordare chi invece ha adempiuto correttamente ai propri obblighi statutari. Risultano versamenti effettuati dall’onorevole Marco Simiani, dall’assessore regionale Leonardo Marras, da Barbara Pinzuti, da Flavio Zazzeri e dall’ingegnere Alessandro Ragusa. Risulta inoltre un versamento parziale di circa 600 euro effettuato da Francesco Limatola».

Anche il presidente della provincia e sindaco di Roccastrada, quindi, non avrebbe adempiuto agli obblighi statutari secondo Scheggi perché la quota dovuta era molto più alta. I dati si riferiscono tutti al 2025.

«La gravità di questo fatto non è soltanto il mancato pagamento delle contribuzioni previste dallo statuto, che prevede sanzioni molto pesanti. La gravità consiste nel fatto che successivamente all’istruttoria della Commissione regionale è stato prodotto un documento, una scrittura privata priva di data certa, nella quale il tesoriere e il segretario si sono assunti poteri che lo statuto non attribuisce loro. La stessa Commissione regionale ha scritto che nel caso di specie è stata fornita prova di un accordo derogatorio con motivazioni che appaiono ragionevoli. Tuttavia la Commissione evidenzia anche l’importanza delle regole statutarie e finanziarie del partito e invita ad accelerare un percorso che porti all’approvazione legittima di eventuali regole in deroga a quelle nazionali. Se l’italiano è una lingua comprensibile, significa che quelle deroghe oggi non sono legittimamente previste».

«Di fronte a queste evidenti anomalie, l’area politica che mi sostiene ha dimostrato la massima responsabilità e una totale disponibilità a una composizione unitaria del congresso. Lo abbiamo fatto per salvaguardare la nostra comunità da una lacerazione profonda. Abbiamo chiesto formalmente di posticipare l’avvio delle procedure congressuali in attesa della decisione della Commissione nazionale di garanzia. Purtroppo abbiamo ricevuto soltanto risposte generiche, mentre la macchina congressuale, anche in mia assenza giustificata, veniva fatta avanzare a tappe forzate ignorando i legittimi dubbi di conformità statutaria. La scelta della nostra area di non presentare delegati alla fase provinciale è un atto di natura politica e di profondo rispetto per la legalità del Partito democratico. Non intendiamo partecipare quando le regole comuni risultano arbitrariamente sospese o aggirate».

«Non permetteremo mai che la casa dei democratici in Toscana venga governata dall’arbitrio o da accordi privati siglati sulla pelle degli iscritti. Devo ringraziare chi fino a poche ore fa si è speso affinché trovassimo un accordo unitario. In particolare i miei ringraziamenti vanno all’onorevole Marco Simiani e al segretario regionale Emiliano Fossi che, sottraendo tempo alle proprie famiglie, hanno tentato fino all’ultimo di trovare una soluzione a questo increscioso e imbarazzante stato di cose».

Nonostante le bordate, Scheggi ha parlato di una possibilità di accordo, che sinceramente, vista la situazione, sembra a questo punto l’ultima cosa possibile.

«È a questo punto che voglio lanciare un appello sincero a Giacomo Termine. Io auspico vivamente che da parte sua vi sia un profondo ripensamento. Spero che comprenda che non si può guidare con autorevolezza una federazione partendo da fondamenta così fragili, contestate e minate da strappi regolamentari. Mi auguro che scelga di fare non un passo di lato, non un passo indietro, ma un passo in avanti rispetto a questo percorso, rinunciando alla difesa di un impianto finanziario e procedurale indifendibile e riconoscendo insieme a noi la necessità di ripristinare trasparenza e legalità interna. Un suo ripensamento, una sua scelta di fermare questa corsa a tappe forzate per azzerare e ripartire insieme non sarebbe un segno di debolezza. Al contrario sarebbe un atto di grande maturità politica e di rispetto verso tutta la base del Partito democratico».

«In attesa che questo auspicabile ripensamento si concretizzi, continuiamo a guardare con fiducia alle decisioni della Commissione nazionale di garanzia, alla quale alcuni iscritti hanno chiesto la sospensione urgente di questo procedimento ritenuto opaco e viziato. Siamo pronti, un minuto dopo, a sederci attorno a un tavolo per ricostruire una proposta unitaria e trasparente che rimetta al centro i circoli, il territorio, il lavoro amministrativo e l’etica pubblica. Vogliamo un Partito democratico grossetano forte, unito e pienamente credibile di fronte ai cittadini, anche in vista delle prossime scadenze elettorali. Per farlo dobbiamo poggiare i nostri piedi sulla roccia delle regole condivise e non sulle sabbie mobili delle particolarità. È una battaglia per la legalità e per la civiltà politica e la porteremo avanti a testa alta insieme a chi condividerà le nostre idee».

A domanda precisa su quali siano i sindaci del Pd che non hanno versato il contributo Scheggi ha specificato che sono tutti quelli che non rientrano nell’elenco da lui fornito. Quindi si deduce che siano tutti i primi cittadini Pd eletti in provincia di Grosseto. In totale sono otto.