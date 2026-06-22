GROSSETO – Dopo le parole di Alessio Scheggi, interviene il segretario uscente del Pd e candidato alla segreteria provinciale Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo, chiamato in causa più volte proprio da Scheggi.

«In queste settimane – spiega Termine – ho scelto di non alimentare polemiche, anche di fronte a dichiarazioni pubbliche che ho ritenuto inaccettabili. Ho sempre pensato che un congresso dovesse svolgersi nel rispetto reciproco e nella consapevolezza che, al termine del confronto, si continua a fare parte della stessa comunità politica. Tuttavia, di fronte alla gravità delle affermazioni pronunciate oggi, non è più possibile restare in silenzio».

«Partiamo da un fatto incontestabile: non esiste alcuna sospensione del congresso, né alcun provvedimento che ne abbia messo in discussione la regolarità. Tutti gli organismi competenti chiamati a pronunciarsi sulle contestazioni avanzate hanno esaminato la documentazione e non hanno riscontrato irregolarità. Questa è la realtà dei fatti. Tutto il resto appartiene alla propaganda politica».

«Fin dall’inizio di questa vicenda, la candidatura di Alessio Scheggi ha scelto la strada dei ricorsi e della delegittimazione del partito anziché quella del confronto con gli iscritti. Una scelta che appare sempre più come la conseguenza della consapevolezza di rappresentare una posizione largamente minoritaria all’interno del Partito Democratico provinciale».

«Essere minoranza è assolutamente legittimo. Non lo è utilizzare questa condizione per attaccare continuamente il proprio partito, i suoi organismi, i suoi amministratori e i suoi iscritti, cercando di trasferire all’esterno un’immagine distorta e negativa della nostra comunità politica».

«In queste settimane sono state avanzate accuse pesanti che non hanno trovato alcun riscontro negli organismi di garanzia. La sensazione è che si sia tentato di ottenere attraverso ricorsi, esposti e polemiche mediatiche quella legittimazione politica che non si è riusciti a costruire nei circoli e tra gli iscritti».

«Mi chiedo inoltre dove fosse Alessio Scheggi in tutti questi anni, quando il partito approvava bilanci e atti che oggi vengono contestati. Lo chiedo anche considerando che ha ricoperto il ruolo di Presidente della Direzione provinciale, partecipando quindi pienamente alla vita e alle scelte dell’organizzazione. È difficile comprendere come questioni mai sollevate allora diventino improvvisamente centrali soltanto nel momento in cui si apre una competizione congressuale».

«Trovo poi particolarmente grave l’attacco rivolto ai sindaci e agli amministratori del Partito Democratico. Persone che ogni giorno amministrano territori complessi e che hanno sempre operato alla luce del sole. Se esistono questioni da affrontare, il luogo naturale è il partito, non una continua esposizione mediatica che finisce soltanto per gettare discredito sul PD e sui suoi rappresentanti istituzionali».

«Per senso di responsabilità e per garantire la massima inclusione possibile, avevo manifestato disponibilità a riconoscere una rappresentanza anche alla componente che sostiene Scheggi, pur a fronte di rapporti di forza molto diversi da quelli emersi nei territori. Una disponibilità che nasceva esclusivamente dalla volontà di mantenere unito il partito».

«Oggi però è necessario che Scheggi chiarisca definitivamente la propria posizione. Intende ancora candidarsi alla guida del Partito Democratico provinciale oppure no? Intende riconoscere la legittimità del congresso e delle decisioni assunte dagli organismi di garanzia oppure continuare in una campagna permanente di delegittimazione»?

«Ribadisco che il congresso sta procedendo regolarmente e che saranno gli iscritti, e soltanto gli iscritti, a decidere democraticamente il futuro del Partito Democratico provinciale. La vera novità di questo congresso non riguarda soltanto le persone, ma il metodo. Un metodo fondato sul radicamento territoriale, sul confronto e sul rispetto delle regole».

«È con questo spirito che ci prepariamo ad affrontare una delle più importanti sfide politiche degli ultimi anni: costruire un’alternativa credibile alla destra e rafforzare il ruolo del Partito Democratico nella provincia di Grosseto».

«Per questo, qualora vi siano iscritti che non si riconoscono in questo clima di delegittimazione e che riconoscono la piena legittimità del percorso congressuale così come certificata dagli organismi competenti, sarò disponibile a confrontarmi con loro per garantire che nessuna sensibilità politica resti priva di rappresentanza. Il Partito Democratico di Grosseto ha bisogno di discutere di lavoro, sanità, sviluppo, aree interne e futuro dei territori. Non ha bisogno di polemiche costruite per mettere in discussione un congresso che gli organismi preposti hanno riconosciuto pienamente regolare».