CIVITELLA PAGANICO – Si apre una nuova fase nel percorso di attuazione del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Civitella Paganico, progettato dall’Amministrazione comunale, in sinergia con il gestore Sei Toscana e l’Ato Toscana Sud.

Un percorso articolato e complesso che, nel corso del tempo, ha consentito di raggiungere risultati significativi, in termini sia di maggiore efficienza del servizio che di rafforzamento della quantità di rifiuti differenziati. A fronte di un dato di partenza che, nel 2022, era sotto al 50%, la percentuale della differenziata è infatti cresciuta notevolmente, con i dati dei primi mesi del 2026 che, sebbene ancora provvisori, registrano una percentuale del 68%.

La novità che apre questa nuova fase è, ora, la chiusura dei cassonetti, disposta dall’Amministrazione comunale a far data dal prossimo 6 luglio. A partire da quella data, dunque, per l’utilizzo dei contenitori per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti, sarà necessario l’utilizzo della 6Card, la tessera di Sei Toscana associata alle singole utenze Tari. Un passo avanti importante e ampiamente annunciato, voluto dall’Amministrazione con l’obiettivo di rendere il servizio ancora più efficiente. Con la possibilità, in prospettiva futura, di introdurre un’eventuale tariffazione puntuale, legata anche all’effettiva produzione dei rifiuti da parte di ogni singola utenza.

Dove ritirare la 6card

Avere la 6Card è, dunque, ora indispensabile. In realtà, grazie anche alle distribuzioni straordinarie programmate nelle scorse settimane, la tessera è ormai presente in quasi tutte le case del territorio comunale. Tuttavia, gli ultimi ritardatari potranno ancora provvedere al ritiro presso l’Ufficio Servizi demografici del Comune, contattabile al numero 0564.900415, nei seguenti luoghi, giorni ed orari:

a Paganico, presso l’Ufficio Comunale distaccato

il lunedì dalle ore 8.00 alle ore 10.30

a Civitella Marittima, presso il Palazzo Comunale

il martedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Agli stessi sportelli è possibile anche richiedere eventuali duplicati della tessera, nel caso si fosse deteriorata o fosse andata persa. Per ritirare la 6Card occorre, come sempre, presentare l’ultima bolletta Tari o un documento di identità.

“I tempi sono ormai maturi per questo ulteriore passaggio – ha commentato la sindaca di Civitella Paganico, Alessandra Biondi –, al quale stiamo lavorando da tempo insieme al gestore e che ora abbiamo deciso di compiere fiduciosi che possa contribuire nel concreto ad accrescere ulteriormente la qualità del servizio sul territorio. Ai cittadini, che già hanno dimostrato in questi anni grande sensibilità e attenzione al tema della corretta gestione dei rifiuti, chiediamo di accompagnare questa nuova fase con spirito collaborativo e con senso di responsabilità. Insieme a Sei Toscana, valuteremo gli effetti di questa nuova fase, convinti che saranno positivi”.

“L’introduzione della 6Card è un punto centrale del nostro piano industriale – ha aggiunto il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini -. Riteniamo che, insieme agli altri strumenti di cui i comuni sono dotati, la tessera sia davvero molto utile per monitorare le performance di raccolta differenziata, e, quando le Amministrazioni comunali ritengono sussistano le condizioni, per arrivare anche a un sistema di tariffazione più equo per i cittadini”.

Sei Toscana ricorda che, per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, ma anche per eventuali segnalazioni o necessità, sono disponibili il sito www.seitoscana.it, l’App Iren Ambiente e il Numero verde 800.127.484.