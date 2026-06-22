GROSSETO – Sabato 27 giugno Piazza San Francesco si trasformerà in un grande palcoscenico sportivo a cielo aperto per ospitare “Shock of the Ring – Special Edition”, l’evento internazionale di pugilato organizzato dalla Fight Gym Grosseto in collaborazione con il Comune di Grosseto. L’appuntamento, a ingresso gratuito, porterà nel centro storico una serata di sport e spettacolo con incontri nazionali e internazionali che vedranno protagonisti gli atleti della Fight Gym Grosseto e una rappresentativa irlandese. Il momento clou sarà il match professionistico tra il pugile grossetano Halit Eryilmaz e il colombiano Michael Velasco. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione dello sport e di valorizzazione del centro cittadino, coinvolgendo appassionati, famiglie e cittadini in una serata che celebra i valori della disciplina, del rispetto e della sana competizione.

“Manifestazioni come questa raccontano il volto più autentico dello sport: quello fatto di impegno quotidiano, sacrificio, costanza e passione. Dietro ogni risultato ci sono anni di allenamenti, rinunce e determinazione, valori che questi giovani atleti incarnano e trasmettono con il loro esempio. Grosseto è orgogliosa di ospitare una competizione che mette al centro le nuove generazioni e che offre ai ragazzi l’opportunità di misurarsi, crescere e inseguire i propri sogni. Lo sport è una straordinaria scuola di vita e siamo felici che la nostra città possa essere il teatro di queste storie di talento e dedizione. Rivolgo il mio ringraziamento alla Fight Gym Grosseto e a tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo appuntamento”, dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Portare il pugilato nel cuore della città significa avvicinare le persone – afferma il maestro della Fight Gym Grosseto, Raffaele D’Amico – a uno sport che insegna rispetto, disciplina e sacrificio. Per i nostri ragazzi sarà un’occasione importante per confrontarsi con avversari di livello internazionale e per mostrare davanti al proprio pubblico il lavoro svolto durante tutto l’anno. Ringrazio il Comune di Grosseto, i partner e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Ci aspettiamo una grande partecipazione e una serata di sport capace di coinvolgere l’intera comunità grossetana”.

“Siamo orgogliosi di riportare la grande boxe nel centro storico di Grosseto e di offrire alla città un evento gratuito di livello internazionale. Dietro questa manifestazione c’è il lavoro quotidiano di tanti atleti, tecnici, volontari e sostenitori che credono nei valori dello sport. La sfida tra Italia e Irlanda e il match professionistico di Halit Eryilmaz rappresentano un’importante vetrina per il nostro movimento pugilistico e per tutto il territorio. Ringrazio il Comune di Grosseto, i partner e le aziende che hanno scelto di sostenere questa iniziativa, permettendo a cittadini e appassionati di vivere una serata di grande sport nel cuore della città”, conclude il presidente della Fight Gym Grosseto, Amedeo Raffi.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare e a sostenere gli atleti protagonisti di una manifestazione che conferma Grosseto come città capace di ospitare eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale.