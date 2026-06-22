ORBETELLO – La provincia di Grosseto sta vivendo giornate di caldo particolarmente intenso. Tra i dati rilevati spicca Orbetello, che con 39.7 gradi risulta la zona più calda della Toscana, come comunicato dal presidente della Regione Eugenio Giani. A Firenze, che solitamente figura tra le città più calde d’Italia, sono stati registrati 37.7 gradi.

Per il 22 e 23 giugno, la Regione ha emesso il codice rosso per le alte temperature. “È già stata potenziata la rete dell’assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all’emergenza caldo e tutelare la salute delle comunità“, ha fatto sapere Giani.