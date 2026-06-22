RISPESCIA – Incidente stradale questa mattina lungo l’Aurelia, all’altezza di Rispescia, in direzione Grosseto. Un uomo di 87 anni è rimasto ferito in modo lieve.

Il sinistro, nel quale è rimasta coinvolta una sola auto, ha provocato rallentamenti al traffico nel tratto interessato, necessari per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e il personale di Anas, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale circolazione.

La viabilità è progressivamente tornata regolare dopo la conclusione degli interventi.