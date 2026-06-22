Foto di repertorio

MAGLIANO IN TOSCANA – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio in località Sant’Andrea, nel territorio comunale di Magliano in Toscana, per un incendio di sterpaglie sviluppatosi ai margini della strada provinciale.

(Foto d’archivio)

Le fiamme hanno interessato la vegetazione a bordo carreggiata, rendendo necessario l’arrivo sul posto della squadra del distaccamento di Orbetello. I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’area lungo la viabilità provinciale.

Per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza della circolazione stradale, è stata richiesta anche la presenza della Polizia municipale, impegnata nella regolazione del traffico e nella gestione dei transiti in prossimità della zona interessata dall’incendio.