GROSSETO. Una volta la “felicità” veniva considerata una “dote” appartenente ai giovani. Il futuro veniva auspicato roseo e felice, c’erano i primi innamoramenti con le “farfalle nello stomaco”, inappetenza e insonnia, quali frutti di quella stagione, che potremmo chiamare “gioventù”.

Secondo i sociologi era quello il momento in cui la curva della “felicità” toccava l’apice, per poi abbassarsi con il peso delle responsabilità che arrivavano con la mezza età e risalire poi leggermente in vecchiaia. Da qualche tempo però questa parcellizzazione non viene più presa in considerazione e riconosciuta come regola.

Una diversa scuola di pensiero affermerebbe invece che la giovinezza non sia il periodo della vita in cui l’uomo è più felice.

Un’ampia indagine, promossa dalle Università di Harvard e di Baylor (università privata nel Texas), consistente in un’analisi di oltre 220 mila soggetti di ventidue Paesi, ha ribaltato le antiche convinzioni. Ciò che è scaturito in merito alla prosperità materiale, relazionale, morale e spirituale, è che la “felicità” non segue più quella curva cui avevamo accennato precedentemente.

Lentamente cresce invece in maniera irregolare, con un inaspettato elevato picco sui cinquant’anni e mantenendo una buona tenuta nella vecchiaia. I giovani tra i 18 ed i 29 anni sarebbero infatti in difficoltà per le incertezze sul loro futuro, per la solitudine e l’isolamento creato dagli stessi social che indeboliscono le relazioni ed i contatti.

La realtà è che, sebbene si cerchi di sembrare perennemente giovani, i veri depositari della “felicità” sarebbero quelli che si trovano in “età matura”.

È in questa fase della vita che viene riscoperto il piacere di coltivare la propria interiorità: meno stress per la carriera, meno pressioni sociali, più tempo per sé, per i propri affetti ed interessi. Chi frequenta luoghi di comunità, chi si dedica al volontariato, mostra ad esempio indici di “felicità” più alti, minore senso di solitudine e capacità maggiori per affrontare le difficoltà.

Sempre dallo studio si evince che i Paesi più “felici” non sarebbero quelli più ricchi. La Tanzania supera la Svezia, l’Indonesia guida la classifica ed il Giappone, nonostante un’altissima aspettativa di vita, è collocato in fondo alla lista.

Insomma, la “felicità” vera non si misura in euro o in dollari, ma in comunioni umane e spiritualità.

Riguardo all’Italia, secondo il rapporto ONU sulla “felicità”, il nostro Paese nel 2024 ha registrato un forte calo, scivolando nella classifica mondiale al quarantunesimo posto. Emerge però a sorpresa il dato che gli anziani italiani, soprattutto quelli over 65, risultino essere più felici dei giovani. Felicità che aumenterebbe gradualmente con l’avanzare dell’età.

Perché accade?

Forse perché in quella fascia anagrafica si avverte di essere giunti nella stagione in cui si comprende che la “felicità” non è un punto di arrivo, ma un modo di… viaggiare, liberi di essere se stessi.

Crediamoci!