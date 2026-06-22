MARINA DI GROSSETO – È lungo quasi 100 metri lo yacht che ieri è stato avvistato nelle acque di fronte a Marina di Grosseto. A immortalarlo un nostro lettore, Ezio Cairoli. Si tratta del Vava II, appartenente all’imprenditore svizzero Ernesto Bertarelli, conosciuto per i suoi successi nel mondo della vela e dell’America’s Cup. Secondo Forbes il suo patrimonio personale è, nel 2025, di 11,5 miliardi di dollari, cosa che lo rende l’uomo più ricco con passaporto svizzero ed è al numero 169 della classifica degli uomini più ricchi del mondo.

Vava II, che in passato era già passato davanti alla costa maremmana, ha una lunghezza di 96,83 metri, una larghezza di 17,21 e un pescaggio di 4,79. L’imbarcazione è alimentata da quattro motori, due a 12 cilindri da 2.610 cavalli ciascuno e due a 16 cilindri da 3.351 cavalli ciascuno, per una potenza totale di 11.922 cavalli. Sono collegati a due eliche e consentono una velocità di crociera di 18,5 nodi.

Nel 2012, anno in cui è salpato per la prima volta per il suo viaggio inaugurale dal Regno Unito ai Caraibi, Vava II era considerato il più grande e sofisticato yacht mai costruito in Gran Bretagna.