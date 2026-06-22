GROSSETO. Una grande coalizione civica è l’unica via percorribile per cambiare davvero Grosseto in vista delle elezioni amministrative del 2027. Ne è convinto Giacomo Gori, esponente di I Love Grosseto, e le ultime «turbolenze interne al Partito democratico locale non fanno che rafforzare questa convinzione».

Il caso Pd

«Pensiamo al clamoroso “terremoto” interno che sta scuotendo il Partito democratico locale — dice Gori —: le pesanti accuse scagliate da Alessio Scheggi sulla gestione interna e sul mancato pagamento delle quote dei tesserati da parte dei sindaci del territorio, tra cui gli stessi Giacomo Termine e Francesco Limatola, dimostrano una verità ormai innegabile: i partiti tradizionali sono macchine ingessate, concentrate sui propri equilibri interni, sulle tessere, sulle poltrone e sui regolamenti di conti amministrativi, anziché sui bisogni reali dei grossetani».

L’appello al mondo civico

Da qui l’invito rivolto a associazioni, singoli cittadini e chiunque stia valutando un percorso alternativo: convergere sotto un’unica bandiera. «Unire le candidature sotto I Love Grosseto ci rende una corazzata vincente — aggiunge Gori —: significa restituire centralità ai grossetani e mettere al primo posto le competenze e il territorio, senza dover rispondere a segreterie politiche romane o fiorentine. Meno partiti, più cittadini».