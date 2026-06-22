GROSSETO – Si è svolto venerdì 19 giugno il consiglio generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto, un importante momento di confronto e verifica dell’attività sindacale, che ha visto anche il rinnovo di alcuni organismi dirigenziali della federazione.

Al termine dei lavori, infatti, il consiglio generale ha eletto un nuovo componente di segreteria: Francesco Bottari. Bottari sostituisce Paolo Caldelli, che ha dovuto lasciare l’incarico di segretario dopo il compimento del 65simo anno di età, come prevede lo Statuto della Cisl, ma che rimarrà comunque componente del consiglio.

“Prendo questo incarico – dichiara Francesco Bottari – con grande senso di responsabilità e lavorerò in continuità per rafforzare la nostra organizzazione, valorizzare le competenze di tutti e sostenere l’impegno quotidiano e prezioso di chi, nei luoghi di lavoro, rappresenta la Cisl con passione e serietà. Difendere il lavoro significa difendere il nostro Paese!”.

Il consiglio generale ha inoltre provveduto al rinnovo di alcuni componenti dell’organismo dirigente che hanno lasciato la federazione per motivi professionali e familiari. Al loro posto subentrano Davide Saccocci, dirigente sindacale primo dei non eletti al congresso del 2025, dipendente del Comune di Castiglione della Pescaia, e Andrea Minucci storico dirigente Cisl Funzione Pubblica, persona di profonda esperienza e conoscenza del comparto sanità pubblica.

Il consiglio generale è stato anche un’occasione per tracciare un bilancio del percorso compiuto dalla Federazione negli ultimi anni, evidenziando i risultati raggiunti sul piano organizzativo e della rappresentanza.

“In questi anni abbiamo costruito basi più solide rispetto al passato e rafforzato la presenza della Cisl Fp Grosseto nei luoghi di lavoro e sul territorio – sottolinea Simona Piccini -. Non consideriamo però concluso il percorso di rinnovamento avviato: siamo a metà strada. Continueremo a investire sulla partecipazione, sulla competenza e sulla vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, perché una federazione forte si costruisce attraverso il contributo di tutta la comunità sindacale. Il nostro obiettivo resta quello di essere sempre più rappresentativi, autorevoli e capaci di dare risposte concrete alle persone che si affidano alla Cisl”.

Il consiglio generale ha confermato la volontà della federazione di proseguire nel percorso di crescita organizzativa e rafforzamento della presenza sindacale nei comparti della Funzione pubblica della provincia di Grosseto, valorizzando il contributo delle dirigenti e dei dirigenti sindacali e favorendo il coinvolgimento di nuove energie: “Per questo –aggiunge Piccini – il nostro slogan è ‘Esserci per crescere. Crescere per rappresentare meglio’ e vogliamo concretizzarlo continuando ad ascoltare i lavoratori e portando le loro istanze sui tavoli di concertazione: la nostra provincia vede pochi enti, di grandi dimensioni e di sedi periferiche diffuse su tutto il territorio. Tenere unito quello che è distante comporta un impegno che vogliamo portare avanti, attraverso contatti costanti e presenza”.

Infine, un ringraziamento va a coloro che hanno lasciato il proprio ruolo in consiglio e segreteria: “A Paolo Caldelli – dichiara Piccini – sono profondamente riconoscente, non solo per il lavoro fatto in questi anni, ma anche perché ha per me sempre rappresentato un punto di riferimento. Un ringraziamento sentito va anche ai due componenti del consiglio che ci hanno accompagnato in questi anni di lavoro con impegno e competenza e faccio loro i miei migliori auguri per le prossime sfide che affronteranno”.