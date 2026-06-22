GROSSETO. «Dai documenti che mi hanno consegnato ci sono morosità nella situazione delle garanzie fideiussorie prestate dal Comune».

Così il consigliere comunale di Azione, Giacomo Cerboni che è intervenuto oggi dopo aver richiesto con accesso agli atti la situazione delle garanzie del Comune sugli impianti sportivi.

Elenco delle garanzie prestate dall’ente

Soggetto Importo iniziale (€) Periodo Tennis Club Europa 320.000,00 2013-2027 Investia Srl 1.500.000,00 2015-2035 Investia Srl 5.300.000,00 2009-2024 Uisp 350.000,00 2008-2037 Saurorispescia 578.783,00 2018-2038 ASD Atlante 231.000,00 2018-2035 US Grosseto* 3.000.000,00 2018-2048 ASD Circolo Pattinatori 1951 347.000,00 2019-2036 ASD Circolo Pattinatori 1951 157.810,00 2021-2031 ASD Circolo Pattinatori 1951 206.774,28 2022-2037 Circolo Tennis Grosseto 78.000,00 2024-2034

* Per la presente garanzia fideiussoria, alla data del 31 dicembre 2025 erano in corso le operazioni di accollo del finanziamento garantito. L’accollo è stato definito nel mese di marzo 2026.

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Secondo il consigliere, tutto nasce durante la discussione della variazione di bilancio del 15 maggio. In quell’occasione aveva chiesto se, oltre alla situazione già nota riguardante il Grosseto, vi fossero altre criticità legate alle fideiussioni comunali.

«Mi fu riferito che erano state effettuate verifiche e che non risultavano situazioni formalmente segnalate», ha spiegato Cerboni.

Successivamente il consigliere ha presentato un accesso agli atti chiedendo tutta la corrispondenza intercorsa tra il Comune e gli istituti di credito riguardo alle garanzie fideiussorie.

Dalla documentazione ricevuta, sempre secondo quanto riferito da Cerboni, emergerebbero invece comunicazioni bancarie del febbraio 2026 che segnalano situazioni di morosità.

Il consigliere ha precisato di non voler rendere pubblici i nomi dei soggetti coinvolti né i dettagli delle singole posizioni, trattandosi di informazioni riservate. L’obiettivo della conferenza stampa, ha sottolineato, non sarebbe quello di contestare eventuali difficoltà economiche di società o associazioni, ma di evidenziare una presunta discrepanza tra quanto emerso dagli atti e quanto comunicato in sede istituzionale.

«Come consigliere comunale ho il dovere di segnalare che esiste un disallineamento tra la documentazione acquisita e le informazioni che mi erano state fornite», ha affermato.

Cerboni ha inoltre chiesto di sapere se nei mesi successivi alle segnalazioni degli istituti di credito siano state adottate iniziative da parte dell’amministrazione per affrontare le situazioni emerse.

Nel corso dell’incontro è stato ricordato anche l’elenco delle fideiussioni ancora in essere al 31 dicembre 2025, riportato nel rendiconto approvato dal Consiglio comunale, che comprende garanzie concesse negli anni a favore di società sportive e altri soggetti operanti sul territorio.

Il consigliere di Azione ha infine ribadito la propria posizione favorevole allo strumento delle fideiussioni per il sostegno agli investimenti sugli impianti sportivi comunali.

«Le fideiussioni hanno consentito negli anni di realizzare interventi e miglioramenti a beneficio della collettività. Se qualcuno attraversa un momento di difficoltà, l’amministrazione deve capire come aiutarlo. Quello che chiedo è che tutte le situazioni siano monitorate e gestite con trasparenza e uniformità», ha concluso.