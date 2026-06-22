CAMPAGNATICO – Aggiornamento ore 16.34: Al momento sono impegnate tre squadre dei Vigili del fuoco del comando di Grosseto con il supporto aereo del servizio antincendio della Regione Toscana con personale a terra ed elicottero. Sul posto stanno intervenendo anche due squadre della Racchetta Alta Maremma e una terza sarà attivata per la bonifica notturna. Presenti anche operatori antincendio dell’U.C. Colline Metallifere.

News ore 15.30: Un incendio è scoppiato in località Montorsaio, nel comune di Campagnatico, impegnando i vigili del fuoco della sede centrale di Grosseto in un intervento che si sta rivelando più complesso del previsto: le fiamme, partite dalla sterpaglia, si sono rapidamente propagate alla vegetazione boschiva circostante.

Le squadre al lavoro

Sul posto operano anche le squadre regionali antincendio boschivo, a supporto dei vigili del fuoco grossetani nelle operazioni di contenimento e spegnimento.

Elicottero in volo e forestali allertati

Per fronteggiare l’estensione delle fiamme è stato richiesto l’intervento di un elicottero della flotta antincendio della Regione Toscana. Allertati anche i carabinieri forestali.