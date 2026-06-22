Foto di repertorio

ORBETELLO – Una donna di 84 anni è morta questa mattina mentre faceva il bagno nel mare della Giannella, nel comune di Orbetello.

La donna, una turista tedesca in vacanza con il marito, alle 12.17 stava facendo il bagno in mare. Non si sa se abbia avuto un malore e poi sia annegata di conseguenza.

Il bagnino che l’ha portata a riva ha provato a rianimarla ma non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dell’ambulanza Blsd della Croce rossa di Orbetello, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto anche la Capitaneria di porto e i carabinieri.